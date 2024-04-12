韩国10所教育大学明年招生名额将减少12%. April. 12, 2024 07:58. by 崔예나 yena@donga.com. 从目前高三学生明年高考开始，10所教育大学和2所大学小学教育的入学定员将比现在减少12%。考虑到受低出生率的影响，小学生减少的情况，时隔13年决定减少小学教员（教师）培养机关的定员。 11日，教育部发表了包括上述内容的《小学教师培养规模合理化推进方案》。据此，从明年开始，首尔教育大学将从355名减少到312名，京仁教育大学将从598名减少到526名，釜山教育大学将从356名减少到313名等，10所教育大学的定员将分别减少12%。另外，韩国教员大学小学教育系的定员将从111人减少到98人，济州大学小学教育系的定员将从114人减少到100人，同样将减少12%。但是考虑到定员为39名的梨花女子大学小学教育系规模最小，决定将定员调整交给自律。如果梨花女子大学不参与缩减工作，那么13所教大及小学教育的明年入学定员将从3847人减少到3390人，减少457人。 政府之所以减少教师培养，是因为由于低出生率，小学入学人数今年首次下降到30万名左右，学龄人口正在全面减少。小学生人数在今后5年内将再减少30%以上。 随着学生人数的减少，教师职位也减少了，2016年小学教师新录用规模为6591名，今年减少到3157名，减少了52%左右。小学教师聘用合格率也从2014年的69.3%下降到了去年的43.6%。在这种情况下，教育大学的学生们也在今年年初进行的自身问卷调查中，85.9%的人回答“有必要缩减教育大学定员”。 预计，今后还会继续缩减教育大学招生名额。教育部相关人士表示：“首先决定将明年的定员规模维持到2026学年度”，“我认为今后也有调整的余地。” 教育部为了不让大学因入学定员减少而难以运营，计划在国立大学培养事业奖励评价时反映减少定员的努力，给予支援金。

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