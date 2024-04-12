在野党获得192个席位，掌握“快速通道”等立法权力. April. 12, 2024 07:57. by 安圭永记者 kyu0@donga.com. 第22届国会上预计将构建拥有192个席位的“巨大在野党”联合战线。 据中央选举管理委员会11日介绍，4月10日议会选举结果显示，共同民主党（161席）和共同民主联合（比例代表14席）共获得175席。再加上包括祖国革新党（12席）、进步党（1席）、新未来（1席）的比例议席，以及改革新党（选区1席、比例2席共3席），“反尹”阵线达到192席。相反，国民力量党获得90席，加上国民未来（比例代表18席），仅获得108席，在野党在数量上拥有84席的优势。 随着在野党确保法案的“快速通道”（快速处理案件）指定标准180席（在籍议员五分之三）以上，执政党担心“在第22届国会上也会重复‘在野党的立法独断专行’”。快速通道最长可在330天后将法案自动提交到全体会议的制度。在第21届国会上，巨大在野党利用该制度，不顾国民力量党的反对，在全体会议上强行处理了粮食管理法、护理法等争议法案。 尹锡悦总统在剩下的3年任期内，如果没有在野党的协助，将无法处理预算案和法案。政治圈相关人士表示：“即使改革新党在倾向上接近右派，但从‘反尹’这一点来看，更接近于在野圈的路线。作为执政党，实际上在没有友军的状态下，很有可能成为植物执政党、植物政府。” 也有分析认为，如果国民力量党出现至少8票以上的脱离票，总统的再议要求权（否决权）将失效，国会甚至有可能修改宪法或弹劾总统。200个席位是行使否决权并送回国会的法案重新投票表决的条件，也是国会可以表决修宪和弹劾总统的条件。在野党相关人士表示：“执政党在公推过程中也有很多杂音，与尹总统对立的执政党人士大举当选，因此很难期待执政党组成单一队伍。” 有预测称，第22届国会一旦拉开帷幕，将正式开启“特检政局”。共同民主党从选举第二天起，再次强调了处理《蔡某上等兵特检法》和《李钟燮特检法》的意向。祖国革新党也再次表明了通过作为选举承诺提出的《韩东勋特检法》的意志。

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