在“美日团结VS朝中紧密”的情况下举行的韩中日会议备受关注. April. 12, 2024 07:56. . 美国总统拜登和日本首相岸田文雄10日在华盛顿举行首脑会谈，就驻日美军现代化和改善美日相互指挥控制结构等大规模同盟升级问题达成了协议。为了牵制中国和应对朝核问题，两国进一步提升了军事同盟的水平。另一方面，中国排名第三的全国人民代表大会常任委员长赵乐际昨天访问了朝鲜。赵乐际是新冠疫情以后访问朝鲜的最高级别人士，预计将讨论中朝大举合作的方案。 美日同盟的团结可以看作是对中国进一步加强牵制的明确信号。两国首脑11日还将邀请菲律宾总统马科斯，展示构建“三角准同盟”包围中国的意志。美国为了将印度太平洋地区的双边“轮辐同盟”转变为紧密的小集团间“格子型同盟”体制，正在积极利用日本作为多个小集团的一个轴心，日本正在加快向可战争国家转变，确保反击能力等。 对此，中国采取了与一段时间以来疏远的朝鲜密切接触的行动，采取了应对措施。去年，中国对朝鲜与俄罗斯通过武器交易拉近关系保持一定距离。但是，以此次赵乐际访朝为起点，中国可能会积极拉拢朝鲜。预计今年一年朝中、中俄首脑会谈等三角外交活动也将比任何时候都活跃。 在“韩美日对朝中俄”漩涡纷乱的情况下，韩中日三国领导人会议将时隔4年半于下月底在首尔举行。在中国没有实权的李强总理将出席。虽然能否找到缓和阵营对抗的共同分母还是未知数，但这也可以成为缓解僵硬的韩中关系的契机。作为东道主国，准备会议的韩国的作用比任何时候都重要。

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