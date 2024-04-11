进军“亚洲新七国”要从了解华侨开始. April. 11, 2024 08:11. . 被称为印度尼西亚雅加达“江南”的“苏迪尔曼中心商务区（SCBD）”。这里是面积达45万平方米（约13.6万坪）摩天大楼地区，跨国企业办公室和公寓、购物中心等林立。经常能看到身穿名牌衣服、戴着昂贵饰品的年轻人。在当地被称为“SCBD风格”。开发该商务区的主体不是政府。一名华侨出身的企业家购买了地皮，1987年制定总体规划，并进行了整体开发。 随着美中矛盾和中国经济放缓的长期化，印度尼西亚、越南、泰国、菲律宾等东南亚国家作为“出口韩国”的替代市场备受关注。但是，东南亚的经济很早就被华侨掌握了。在印度尼西亚，人口不到3%的华侨支配着经济的70%-80%。CP、TTC、Celltral等泰国三大财阀企业都是华侨家族所有。 华侨们是如何取得成功的呢？华侨网络的核心是血缘、地缘、业缘。即使是同样的华侨，也以同乡为中心构筑了封闭的网络。福建人曾在贸易、金融、流通、运输等领域崭露头角，广东人则活跃在金银首饰、玻璃制造、建筑、酒店等行业。华侨们互相扶持，互相拉扯。在开发大型购物中心时，利用华侨银行OCBC、新加坡大华银行（UOB）等筹集资金，共享收益。 华侨们还追求彻底的本土化。定居泰国的华侨甚至把名字改成了泰式。随着年龄的增长，被当地社会同化和吸收的事例也越来越多。女子组合（G）I-DLE的MINNIE和男子组合GOT7的BamBam、2PM的Nichkhun虽然都是在华侨家庭中成长，但是具有泰国人的认同感。华侨们还进军了政界。菲律宾前总统杜特尔特的祖父是福建人，柬埔寨前总理洪森和泰国前总理他信的父亲也是来自中国的移民。 要想在东南亚市场安家落户，应该怎么做呢？首先可以攻占华侨较少进军的市场。丰田、三菱等从20世纪60年代开始在泰国建厂，掌握了东南亚汽车市场。也可以站在华侨巨人的肩膀上投资。华侨企业以金融、流通、房地产为中心，在制造业和数码领域相对较弱。但是他们也有很强的扩张欲望，因此如果利害关系相合，也会进行战略合作。日本流通企业ION和华侨界企业金光集团（Sinarmas）一起在雅加达运营购物中心。攻占华侨影响力较小的地区也是一个好方法。韩国企业家也有成功的事例。韩老集团（LVMC）会长吴世荣（音）从因为是共产国家而几乎没有华侨的老挝作为二手车进口商出发，创建了包括整车制造商、银行等在内的老挝最大的民间企业。 进军东南亚的模范事例还有一个。20世纪60年代末进军印度尼西亚的科林多（KORINDO）在1998年5月印度尼西亚种族暴动时，华侨和日本企业大部分撤离的情况下，坚持留在当地。科林多通过开发原木、胶合板、造纸等垂直系列化，一度进入印尼财界排名前20位。期待今后在东南亚出现更多超越华侨的科林多和韩老。

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