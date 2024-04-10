女性工资劳动者，去年接近1000万名. April. 10, 2024 07:51. by 李浩记者 number2@donga.com. 去年女性工资劳动者接近1000万名，在全体工资劳动者中所占的比重达到历史最高值。但男女工资差距在经济合作与发展组织成员国中排名第一。 据统计厅国家统计门户网站9日的统计，去年女性工资劳动者比前一年增加28.2万名，达到997.6万名，是自1963年制定相关统计以来的最高值。这是60年前的1963年的17.4倍。去年，女性在全体工资劳动者中所占的比重为45.7%，创历史最高值。 女性工资劳动者中，常用劳动者为685.3万人，占68.7%，临时劳动者为280.3万人，占28.1%，日用劳动者为32万人，占3.2%。因此，去年包括女性工资劳动者在内的全体女性就业者为1246.4万名，比重为43.9%，创下了历史最高纪录。 虽然女性的经济活动越来越多，但男女工资仍存在相当大的差距。统计厅的《韩国的可持续发展目标履行报告2024》显示，以2022年为基准，性别工资差距为31.2%，在经合组织35个成员国中排名第一。这是经合组织平均值12.1%的2.6倍，相差30%以上的国家只有韩国。排在第二位的是以色列，差距为25.4%。

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