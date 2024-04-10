李锦伊作家：“能够成为安徒生奖最终候选人，我感到很荣幸”. April. 10, 2024 07:50. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “能成为最终候选人就已经让我非常高兴和荣幸了。” 8日（当地时间），儿童文学作家李锦伊（62岁•音译）在2024汉斯•克里斯蒂安•安徒生奖（文章领域）未能获奖后，在意大利博洛尼亚国际儿童图书展上举行的书籍脱口秀上，面带灿烂的笑容做出了上述表示。这意味着虽然没能获奖，但是得到了充分的评价。李作家表示：“仅凭入围最终候选名单，就能稍微宣传一下韩国儿童和青少年文学，感到非常高兴”，“（获奖失败）丝毫没有感到悲伤。反而很开心。”书籍脱口秀由儿童文学评论家金瑞贞主持。当地读者、出版社相关人士等约30人参加了此次活动。 安徒生奖在儿童文学奖中享有最高权威，被称为“儿童书籍的诺贝尔文学奖”。2年前，李秀智作家（50岁）成为首位在插画领域获奖的韩国人。此后，李锦伊作家进入了文章领域的最终候选名单，受到了人们的关注。但是最终获奖者是奥地利的海因茨•亚尼什（64岁）。 李锦伊作家高中毕业后没有上大学，而是集中于习作，1984年童话作品《英九郎和黑九郎》入选新朋友文学奖后登上文坛。李作家在当天的书籍脱口秀中表示：“我第一次来到博洛尼亚国际儿童书展是在2000年。当时根本没想到会这样进入最终的6名候选人名单，重新回到这个位置。”李作家接着谦虚地表示：“颁奖典礼结束后马上进行书籍脱口秀，所以想不起来奖项了”，“今年是我登坛40周年，好像是因为努力写文章才入围了最终候选名单。”李作家还说，“在韩国，其他作家们对我入围最终候选名单一事，就像自己的事情一样高兴和祝贺”，“我认为现在不是个人来的，而是代表韩国的儿童、青少年文学来的。”

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