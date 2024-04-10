单人家庭1000万户……应制定“低出生率孤独死”的对策新框架. April. 10, 2024 07:50. . 全国单人家庭上个月首次超过1000万户。据行政安全部的居民登记人口统计，一人家庭占全体家庭的41.8%，占比最高。因为低生育、高龄化导致的人口结构变化，由父母和子女组成的传统家庭形态正在急剧减少。随着单人家庭成为普遍的家庭形态，每户家庭成员数已降至2.14名。 在居民登记人口统计上，一人家庭包括周末夫妇、宿舍居住等，因此比统计厅一人家庭统计更能反映单人家庭的实际情况。虽然独自一人的家庭正在剧增，但我们的社会保障系统却跟不上其速度。 据统计厅统计，一人家庭的年平均收入为3010万韩元，仅占全体家庭的44.5%。全体基础生活保障领取者的73%是一人家庭。收入和资产少，月租比重高，居住不稳定，只能放弃结婚和生育。但一人家庭在以结婚生子的夫妇为主设计的现有人口及福利政策中被排除在外。目前，家庭人数越多，越有利于住宅申购和租赁住宅入住、各种现金性津贴支援。政府为了解决低生育问题而引进的政策，结果导致了把贫困率高的一人家庭排除在社会安全网之外的结果。随着他们推迟结婚和生育，低出生率正在加剧，这一恶性循环正在反复出现。 约有1300万名规模的婴儿潮一代正在进入老年一代。今后单人家庭的增加将由高龄层来牵引。这些人失业退休后很容易在老年遇到经济困难，如果因离婚、丧偶等原因与家人断绝关系，就会成为孤独死的危险群。在比韩国更早进入超高龄社会的发达国家，为了预防这种情况，大幅扩充了老人照顾系统，普及了老人聚集在一起生活的共同住宅，构建了维持居住稳定和共同体的支援体系。 过去20年间，单人家庭的比重翻了一番还多。预计今后每年平均将增加7万户。有必要将一人家庭视为普遍家庭形态，尽快调整以家庭为单位设计的整个社会政策。各年龄段分布均匀，因此应该开发青年、中老年、老人等生命周期定制型政策。如果不扩充对单身家庭的社会安全网，就绝对无法解决“青年低出生率”和“老人孤独死”的问题。

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