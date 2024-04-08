国立中央博物馆去年接待游客人数居全球第6位. April. 08, 2024 08:18. by 柳原模 onemore@donga.com. 据海外艺术专刊的调查结果显示，去年访问韩国国立中央博物馆的游客人数在全球博物馆、美术馆中排名第6位。 7日，英国美术媒体《艺术新闻报Art Newspaper》对去年全球主要博物馆、美术馆的游客人数进行了调查，结果显示，国立中央博物馆去年全年接待游客418.0285万人次。在参与调查的博物馆、美术馆中排名第6位。 据国立中央博物馆透露，去年全年游客人数首次超过400万人次，创下了历史最高纪录。国立中央博物馆从去年6月2日开始的4个多月里，由东亚日报社等主办，举办了展示英国伦敦国家画廊藏品的特别展《巨匠的视线，朝向人》，去年国立中央博物馆全体游客人数约8.7%的36.1866万人前来参观。这是国立中央博物馆举办的特别展中，游客人数第三多的展览。《艺术新闻报》解释说：“韩国国立中央博物馆接待游客人数在2022年大幅反弹，去年进一步增长。” 据统计，去年法国卢浮宫博物馆共接待游客886万人次，接待游客最多的博物馆。其后依次为梵蒂冈博物馆（676.4858万人次）、英国大英博物馆（582.086万人次）、美国大都会艺术博物馆（536.4万人次）、英国泰特现代美术馆（474.2038万人次）等。 全球排名第六的国立中央博物馆在亚洲地区排名第一。在亚洲的博物馆、美术馆中，香港M+去年接待游客279.7616万人次，排名全球第15位，日本东京的国立新美术馆排名第21位，接待游客225.0758万人次。据统计，去年接待游客202.1771万人次（同比增长12%），在亚洲居第4位，在全球居第26位。

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