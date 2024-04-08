从美国各州的竞争中学习如何吸引半导体工厂. April. 08, 2024 08:16. . 在采访美国国内为引进半导体工厂而展开的战争时，得知了有趣的事实。美国50个州展开激烈竞争，都在向“半导体友好型”环境进化，并以竞争失败为鉴，对教育或基础设施进行更多的投资，以此为基础准备下一次挑战。 上周SK海力士宣布在印第安纳州投资38.7亿美元（约5.2万亿韩元），该州在2022年英特尔200亿美元（约27万亿韩元）规模的工厂招商战中有过失败的经验。当时，它在与相邻的俄亥俄州交战中败北。 是因为俄亥俄州比印第安纳州承诺了更多的税额减免或直接补贴等奖励吗？事实并非如此。当时美国媒体分析称，虽然补贴金额相似，但这两个州最大的差异是“人力是否丰富”。 能够聘用的半导体高级人才有多丰富是重要的条件，俄亥俄州哥伦布市的大学毕业生人数起到了魅力作用。实际上，英特尔俄州新工厂用地距离俄州大学只有25分钟的车程。再远一点，数小时内车程内的卡内基梅隆大学的存在也产生了影响。 在吸引英特尔的战争中，时任印州商务部长的布拉德·钱伯斯在接受《纽约时报》采访时表示：“我学到了很多教训。最大的教训是，应该把能够提供给大型半导体公司的土地、基础设施、人力项目准备成更具魅力的一揽子计划。”他深切地感受到补贴是理所当然的，此外还需要其他综合套餐。 吸引英特尔失败后的两年时间里，为了在“丰富的人力”领域获得高分，被称为州内理工科名牌大学的普渡大学站了出来。普渡大学2022年在美国第一家制定了半导体学位项目，去年又表示将投资1亿美元（约1300亿韩元），在5年内聘用50多名半导体专门教授。为了引进聪明的博士申请学生，普渡大学还制定了支援计划。有报道称，被普渡大学的努力所感动，承诺在印州投资18亿美元（约2.4万亿韩元）的美国半导体企业SkyWater，撇开其他4个州选择了印州。 普渡大学在此次SK海力士投资中也成为了主要合作伙伴。SK海力士的新高带宽存储器（HBM）包装生产基地位于校内研究园区。普渡大学还承诺向SK海力士提供包括地皮优惠等在内的约6000万美元（约808亿韩元）的支援。 不仅是一所大学，州政府的1万亿韩元规模的直接或间接补贴、市政府的支援、地区能源企业也作为合作伙伴参与其中，投身于吸引SK海力士之战。印州商务部长大卫·罗森伯格在接受记者电话采访时反复强调：“我们创造了半导体生态系统，并放在了桌子上。” 在吸引SK海力士之战中失败的另一个州可能正在吸取此次失败的教训，制定另一个“半导体亲和”战略。通过竞争在短时间内变化的样子甚至让人害怕。全球大流行导致供应网安全概念浮出水面，引发各国半导体补贴战两年后，印州将原本为“零”的半导体工厂增加到了“8个”。真想问一下，在这2年的黄金时间，韩国做了什么？

한국어