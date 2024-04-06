韩国政府消息人士：“中国首先提议……推进下个月韩中日领导人会议”. April. 06, 2024 07:37. by 申镇宇记者、申圭镇记者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com. 据悉，韩中日领导人会议将于5月底在首尔举行，中方上个月首先向韩方提议尽快举行。如果下个月举行韩中日领导人会议，这将是自2019年12月以后时隔4年半再次举行。据悉，韩中日计划在4月10日议会选举结束后，通过高层政府官员的讨论，确定具体的日程及议题等。 据韩国政府多名高层消息人士5日透露，中方3月向韩国当局提议尽快举行韩中日领导人会议。据悉，韩日当局大体上对三国首脑尽快会面持肯定立场，因此在中方提议后，举行领导人会议的讨论迅速升温。 此前，韩中日领导人会议曾朝着去年下半年举行的方向推进。但由于中国当局一直采取消极态度，最终未能如愿。据悉，当初因美中矛盾激化而积极向韩日伸出手的中国在美中首脑会谈等与美国对话的氛围持续后，转为与韩日会晤态度消极的方向。 分析认为，上个月中国再次表明推进韩中日领导人会议的意向，是因为最近中美之间的矛盾再次深化。韩国政府消息人士表示：“美中在台湾问题和出口管制等问题上的矛盾加深后，中国再次向韩日领导人伸出了手。”据悉，三国一致认为，6月以后韩中日领导人的多方会谈等日程较多，因此最晚也要在那之前见面。 如果举行韩中日领导人会议，尹锡悦总统、中国总理李强和日本首相岸田文雄将在首尔会面。部分人正在关注以此次三国领导人会议为契机，中国国家主席习近平年内访韩的可能性。但韩国政府消息灵通人士表示：“从目前的情况来看，年内很难访韩。”

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