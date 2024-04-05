新晋道奇男大谷翔平在9场比赛41个击球位后首次击出本垒打. April. 05, 2024 08:03. by 李憲宰 uni@donga.com. “超级明星”大谷翔平击出了身穿洛杉矶道奇队队服后的第一记本垒打。4日，大谷翔平在与旧金山巨人队进行的美国职业棒球大联盟（MLB）主场比赛中，作为2号指名击球手首发出场，并在第4个击球位上击出了个人本赛季第1记本垒打。 大谷翔平在获得美国联盟（AL）本垒打王（44个）的去年，平均每13.6个击球位就能轰出一记本垒打。但本赛季截止到前一天，他在8场比赛37个击球位上未能击出一个本垒打。当天，前3个击球位也因三振-内野安打-左翼手腾空球，无本垒打记录延续到了40个击球位。但在球队以4比3领先的第7局下半局，他击中旧金山左手候补投手泰勒•罗杰斯的第五个投球外侧下坠球（时速150公里），使球飞出右侧围墙，终于摆脱了本垒打干旱。 大谷翔平时隔9场比赛41个击球位后取得赛季首记本垒打是自2018年进军MLB以来的最迟记录。此前，他在效力于洛杉矶天使队的2021年，时隔8场比赛31个击球位后击出了第1记本垒打。在进入球员席时，大谷翔平接受了队友们向日葵籽的洗礼，他表示，“压抑着焦急的心情，努力打出属于自己的挥棒。万幸终于击出了赛季第一记本垒打。” 道奇队凭借大谷翔平的制胜本垒打，以5比4甩开旧金山巨人队的追击，包揽了主场3连战。赛季战绩来到7胜2负的道奇队在国家联盟（NL）西部赛区处于领先地位。李政厚（旧金山）仅取得4次有效击球、无安打的成绩，自进入MLB后7场比赛以来首次未能出垒。本场过后他的赛季击球率降至0.250（28次有效击球，7支安打）。 2022年以62记本垒打刷新AL最多本垒打纪录的艾伦•泽基（纽约洋基队）也在当天与亚利桑那响尾蛇队的客场比赛中，时隔7场比赛30个击球位后击出了本赛季第1记本垒打。在第4局上半局1人出局1人在垒的情况下，泽基面对对方首发投手梅里尔•凯利击出了右中越2分本垒打。凯利是2015~2018年效力于韩国职业棒球SK（现SSG）的选手。纽约洋基队在历经第11局的延长赛后，最终以6比5获胜。

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