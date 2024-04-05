黄金期货价格突破2300美元大关……史上最严重的通货膨胀“乌云笼罩”. April. 05, 2024 08:00. by 李栋勋记者 dhlee@donga.com. 黄金、原油等原材料和股票、虚拟资产等主要资产价格一起动摇的所谓“everything rally”展开，引发了人们对全球通货膨胀再次点燃的担忧。 3日（当地时间），据纽约商业交易所透露，6月份交货的黄金期货价格比前一天上涨1.5%（33.2美元），以每盎司2315.0美元收盘。继上月4日历史上首次突破2100美元大关后，时隔一个月再次突破2300美元大关。 随着中东战争等地政学危险的增大，国际油价也连日呈上升趋势。当天，6月份交货的布兰特原油期货价格比前一天上涨0.48%（0.43美元），达到89.35美元，创下了自去年10月以来的最高值。铜（3.0%）和铝（2.1%）的价格也比前一个交易日暴涨，刷新了最高纪录。今年首次突破5000点的美国标准普尔（S&P）500指数自年初以来上涨9.9%，同期虚拟资产大将股比特币暴涨了62.9%。

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