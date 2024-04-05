今明两天事先投票……不管是求变还是审判，都要投票才能实现. April. 05, 2024 07:57. . 4月10日议会选举的事先投票将在今明两天内在全国3565个事先投票所进行。只要持有身份证，就无需另行申报，在全国任何地方都可以进行投票。在2016年议会选举中，事前投票率仅为12.2%，但在2020年议会选举中上升到了26.7%，在2022年大选中，事前投票率也增至36.9%，接近总投票率（77.1%）的一半。在此次议会选举之前，中央选举管理委员会实施的调查中，有投票意向的选民中有41.4%表示将进行事先投票。 事先投票实际上可以说是走向议会选举最后阶段的最后冲刺的起点。从昨天起到了不能公开选举相关舆论调查的“黑暗时间”，朝野都把生死存亡寄托在了团结支持层上。共同民主党表示“高投票率就是在野党的胜利"，很早就开始全力提高支持层的事前投票率。国民力量党也预告了本党候选人全员的第一天投票，并鼓励此前因部分人不信任而消极的事先投票参与。如果按照这种趋势发展下去，事先投票有可能超过总投票的一半。 在此次议会选举中，似乎历代都有过这样的情况，不负责任的税金投入公约泛滥，朝野两党都出现了各种涉嫌违法行为的候选人，低俗的粗话对决猖獗等，混乱不堪。虽说最近的民主患上非自由的民粹主义热病是世界性的现象，韩国也不例外。对积极支持层的煽动、引发兴奋和愤怒的政治的厌恶也达到了极点。地区、理念、世代的分裂和矛盾也一一如实暴露。 尽管如此，还是得去进行投票。投票是国民个人的行使主权，也是集团性的意向表示，是对政治权力的强力牵制手段。有一段漫长的争取投票权的斗争历史. 无论是政权审判、在野党审判、政治审判，选民的一票都是改变未来的力量。实际上，选民的一票可以改变选举结果。此次，随着朝野政党支持层的团结日益突出，仅以几票之差决定当选与否的势均力敌的胜负将不在少数。 投票是选民的权利和责任。必须审判在选举时服服帖帖地弯腰、一旦当选就腆着肚子扭过头去的政治家和政党。只有这样，才能期待未来的变化。虽然也有不少对政治漠不关心的冷淡阶层，但越是这样，越要投一票。要查看送到每家每户的选举宣传品，如果不是最好的，也要分辨出次善、次恶。而且，为了指责不妥当的政治，应该到投票场投弃权票。

한국어