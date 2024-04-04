现代汽车在印尼电动汽车市场“跃居第一”， 力压日本汽车品牌. April. 04, 2024 07:41. by 金在亨 monami@donga.com. 上月27日，印度尼西亚首都雅加达市内。在满是丰田、本田等日本品牌车辆的道路上，白色背景上陆续出现了蓝带车牌。这是电动汽车专用车牌，与普通车辆不同，不受“车辆单双号制”的限制。巧合的是，挂着电动汽车车牌的大部分车辆都是现代汽车的IONIQ 5。 在雅加达作为企业所属司机工作了近10年的艾科•安博罗（41岁）表示：“企业代表们喜欢现代汽车的电动汽车。外观新颖，内部功能也是日本汽车品牌所没有的，因此很多人认为‘很新鲜’。” 日本汽车品牌席卷了印度尼西亚的汽车市场。去年销售的车辆中90%以上是日本汽车。但是，如果仅限于电动汽车，情况就会有所不同。去年，现代汽车售出7475辆电动汽车，市场占有率（44.3%）居首位。 到今年第三季度（7~9月），现代汽车的电动汽车销量很有可能进一步增加。因为现代汽车将从第三季度开始销售搭载印度尼西亚产电池的电动汽车。与LG能源解决方案合作的当地电池工厂将从今年开始正式启动。2022年，现代汽车集团在印度尼西亚建成了亚太地区第一家生产工厂，电池也将在当地得到供应。有预测称，通过这一措施，不仅是印度尼西亚内需市场，东南亚国家联盟（ASEAN•东盟）市场的攻略步伐也将加快。 3日，据汽车业界透露，现代汽车•LG能源解决方案的印度尼西亚产电池首次适用的车型是新型科纳Electric。现代汽车计划最早于8月正式推出该车型。此前，现代汽车在2022年设立当地生产工厂的同时，用半组装产品（CKD）生产IONIQ 5，开拓了印度尼西亚电动汽车市场。IONIQ 5是印度尼西亚最早的纯电动汽车。

한국어