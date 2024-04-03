"詹森•黄的承诺"仅靠分红很难得到. April. 03, 2024 07:14. . 去年下半年（7-12月）与记者见面的金融圈某高层负责人表示，如果有闲钱，就会购买IBK企业银行的股票。理由是“分红”。他想把养老资金投资到比较安全的地方，但不满足于定期存款的收益率。因此，他表示：“因为是国有企业，一般情况下不会倒闭，所以选择了每年固定分红7%左右的企业银行股票。”今年企业银行的股息为每股984韩元，股息收益率是股息决定日一周前股价的7.3%。也就是说，与投资金相比，可以获得税前7.3%的年利息。像这样，分红是决定是否投资，即提高股东价值的重要因素。 但最近有事例表明，在提高股东价值方面，有比分红更重要的东西。恢复“8万电子”的三星电子展示了企业的未来价值与股价直接相关。2日，三星电子的市价总额时隔3年再次超过500万亿韩元。把股价推到5万韩元出头的是英伟达的首席执行官黄仁勋（詹森·黄）的“詹森同意（JENSEN APPROVED）”签名。上个月在英伟达的年度开发者活动“GTC 2024”上展示了三星在世界上首次开发的12层第五代高带宽存储器（HBM），黄仁勋在这里签了名。随着三星有望重新夺回让给SK海力士的HBM主导权的期待感的形成，上个月20日一天内股价上涨了5.6%。再加上半导体市场的恢复势头，外国人购买势头持续，被困在“80层”（8万韩元左右购买股票）的股东们迎来了希望之光。 在最近结束的今年定期股东大会季中，股东们对分红的要求非常强烈。三星物产就是其中的代表。伦敦城市等5家行动主义基金联合起来，要求三星物产购买价值5000亿韩元的本公司股票，分红额比公司方面的提案规模增加70%以上。这是意为狼成群结队啃食的“狼包”战略。他们要求的股东还原规模共达1.2364万亿韩元，比去年公司的剩余现金流量还要多。虽然在票数对决中三星物产取得了压倒性胜利，但公司高管们不得不一一拜访小额股东的家，泣求反对票，称“如果按照基金的要求返还股东，就没有投资的钱了”。 2013年，美国对冲基金埃利奥特收购了美国数据管理及储存企业NetApp的4.3%股份。这是连续13年进入《财富》评选的“适合工作的100大企业”的公司。当年，NetApp的增长势头虽然比前一年大幅放缓，但应埃利奥特的要求，宣布将本公司股票购买规模从16亿美元增加到30亿美元，并新设每股15美分的季度分红。相反，它宣布将解雇900人。也就是说，要把用于人才的钱用于回报股东。约1年后，埃利奥特处理了相当多的股份。 对于提高短期股价，扩大分红、购买、销毁本公司股票等确实有帮助。对于慢性“韩国折扣”的批评，政府吹起了“升值”之风，其苦恼也可以理解。但最终重要的是企业的根本价值。要想在全球技术霸权之争中不输给对手，研发和设施投资、人才培养是必须的。能够得到黄仁勋承诺的，不是短期股价扶持政策。

한국어