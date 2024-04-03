从今天开始，外国人入境6个月后才能享受健康保险被扶养人优惠. April. 03, 2024 07:18. by 吕根浩记者 yeoroot@donga.com. 外国人和海外公民必须在国内居住6个月以上，才能成为健康保险职场加入者的被抚养人。其宗旨是防止居住在海外并暂时进入国内享受健康保险优惠的“免费乘车”。 保健福利部表示，包含上述内容的《国民健康保险法修订案》将从3日开始实施。在此之前，外国人职场加入者可以在没有其他标准的情况下，将居住在海外的家人登记为被抚养人。但是即使是同样的外国人，地区加入者也要满足国内居住6个月以上等条件才能得到优惠，因此提出了公平性问题。福祉部相关人士表示：“部分外国人中，出现了居住在海外的父母暂时入境接受癌症治疗后返回的情况”，“通过制度改善，每年将节约121亿韩元左右的财政效果。” 但是，外国人职场加入者的配偶或未满19岁的子女不适用居住期限。另外，如果有永久居住、非专业就业、结婚移民、留学等理由，入境后可以立即成为被扶养人。这是考虑到外交官或派驻人员家属等有可能享受不到国内健康保险优惠等善意损失而采取的措施。以2022年末为基准，国内加入健康保险的外国人有132万名，其中中国国籍的加入者占52%（68万名）。

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