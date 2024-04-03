议会选举：30个地方势均力敌，决定胜负的“雾中600万票”. April. 03, 2024 07:17. by 尹多彬记者、权九龙记者 empty@donga.com、9dragon@donga.com. 距离第22届议会选举还有一周，但据推算，尚未确定投票意向的浮动层最少有446万人，最多可达619万人。据分析，朝野政党在全国254个地区中，有30个地区被共同选为势均力敌的地区，浮动层将决定这些“雾中交战地”的最终胜负。 《东亚日报》委托民意调查机构“Research & Research”2月28日和29日以全国1004名成年男女为对象实施的民意调查结果显示，回答在此次议会选举中一定会投票的“积极投票层”选民中，有10.1%的人表示尚未确定投票给哪个候选人。如果将此适用于此次议会选举的4425.1919万选民，则约有447万人尚未确定投票意向。据分析，在全体应答者中，14.0%的人表示尚未确定投票给哪个候选人，浮动层选民最多将达到619万人。（以100%无线电话询问的方式，以无线RDD为样本实施。可信度为95%，抽样误差±3.1个百分点，应答率为9.3%，详细内容请登录中央选举舆论调查审议委员会网站查询） 政界认为，上次议会选举时据推测有约1000万名浮动层，今年数字之所以减少，是因为政治两极化比4年前更加严重，两党支持层正在更加团结。政界相关人士表示：“虽然浮动层的全体人数有所减少，但决定核心交战胜负的决定票的影响力进一步增大。” 《东亚日报》2日对朝野政党市道委员会及紧急对策委员会核心负责人进行了采访，结果显示，国民力量党和共同民主党把首尔市的钟路、龙山、永登浦、阳川甲、江东甲等5处和京畿道的高阳甲、城南盆唐甲、城南盆唐乙、龙仁甲等首都圈8处共13处，选为势均力敌的胜负地区。此外还有大田、忠清的6个地方和釜山、蔚山、庆南的8个地方、江原的3个地方，朝野政党都认为势均力敌。 特别是20多岁（18-29岁）选民的25%、30多岁选民的23.4%、中立层的17.2%都是浮动层，他们的决定被认为是决定胜负的变数。韩国外国语大学政治外交学系教授李在默（音）表示：“由于第21届国会中巨大两党表现出的弊端，政治两极化现象更加严重。因此，最近在主要选举中起到‘摇摆投票人’作用的二三十岁年轻人，就‘谁能代表我们这一代’感到非常苦恼。”

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