“我们选区不行”……朝野政党在议会选举前煽动“邻避”. April. 03, 2024 07:14. . 在4月10日议会选举即将到来之际，部分选区的候选人借助选民的想法，要求中断政府和民间事业。在京畿道高阳市，去年3月许可的新建数据中心建筑之前，居民们不断反对，因此国民力量党和共同民主党的候选人甚至要求高阳市长取消事业的职权。对于食品医药品安全处下属机关推进的在首尔江东区设立东部毒瘾康复中心，也发生了类似的事情。两党候选人表示，“虽然需要扫毒，但未经居民同意，难以把这种设施安排在小学数百米旁边”，要求取消选址。 部分居民可能会产生“虽然确实需要，但我们小区后院里不行”的“邻避（NIMBY·not in my backyard）心理”。实际上，围绕放射性废弃物处理设施或垃圾填埋场等，韩国社会经历了30多年的风波。但这30年是积累矛盾解决技巧的过程。技术向减少污染和厌恶的方向发展，并创造了多数人分享的共同体模式和原则，而不是将收益和负担集中在少数人身上。因此，参选者似乎单纯考虑有助于得票，利用选民茫然不安心理的做法，理应受到批评。 高阳市居民担心服务器、储存装置等数据中心产生的电磁波、噪音、热岛现象等。高阳市解释说，与20家相关机构协商后得出了“没有问题”的结论。在同样面临反对的安养市委托调查中，电磁波在50米外达到标准值的万分之一，在室内达到十分之一。那么，议会选举候选人应该做的事情，难道不是先确认科学依据资料、消除选民的误会吗? 江东区的情况也是如此。康复治疗对象可能是我们邻居，相关设施应该在任何地方建造。从两个地区的事例来看，要参与国家经营的候选人的认识和处事方式令人叹惜。 韩国社会因仁川垃圾填埋场、全北扶安郡废料处理场、京畿河南热电厂等国策、地区事业而付出了矛盾费用。政府沟通不足或外部势力介入等综合作用也是原因之一。同时，在抗议初期，由于未能正确进行必要的说明，造成了误会和矛盾。作为负责国政一轴的国会议员候选人，要好好区分该做的事情和不该做的事情。应该从更大的眼光来检查事件，如有必要，要鼓起勇气面对多数舆论。成熟的选民们可以在这样的过程中分辨出谁是真正的领导人。

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