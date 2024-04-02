“投票所偷拍相机”共犯50多岁女性被追加立案……“调查是否还有其他共犯”. April. 02, 2024 08:13. by 金贤洙记者、梁山=道英振记者 newsoo@donga.com,0jin2@donga.com. 在4•10总选（国会议员大选）即将到来之际，在全国41处事前投票所设置非法摄像机的极右倾向油管博主韩某（49岁）被拘留，在庆南梁山地区涉嫌帮助韩某设置非法摄像机的50多岁女性被追加立案。目前为止，参与韩某犯罪的共犯共有2名。据悉，她们都是韩某YouTube频道的订阅者。警方正在集中调查是否还有其他共犯。 庆南梁山警察署1日表示，追加立案了在梁山地区内的6处4•10总选事前投票所，帮助韩某安装非法摄像机的50多岁女性金某。金某涉嫌与韩某和另一名共犯70多岁的男性杨某合谋犯罪（侵入建筑物及违反通信秘密保护法等）。 警方认为，这些共犯一同策划在梁山市梁州洞行政福利中心等梁山地区6处事前投票所等地设置非法摄像机的韩某的犯罪并合谋的，因此当天申请了拘捕令。据悉，警方通过闭路电视（CCTV）和扣押物品的分析，掌握了这些人与韩某合谋犯罪的情况。 警方相关人士解释说：“虽然目前还没有确认两名共犯亲自安装摄像机的事实，但事先已经掌握了合谋情况”，“计划调查是否还有其他共犯。” 警方表示，发现韩某在首尔、仁川、梁山等全国41处事前投票所安装了非法摄像机。其中36处实际安装了摄像头，对5处正在确认事实关系。据调查，她们在网上购物中心大量购买了非法摄像机。警察厅国家调查本部长禹钟寿在当天的例行记者见面会上表示：“不仅是非法摄像机的设置，流通本身也是非法的”，“因为选举在即，所以将迅速展开调查。”

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