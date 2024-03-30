GTX-A今日开通，水西~东滩进入20分钟时代. March. 30, 2024 07:32. by 崔东洙记者 firefly@donga.com. 首都圈广域快速铁路（GTX）A路线的水西至东滩区间将于30日开通。通过GTX列车的首次运行，乘坐公交车需要约80分钟的水西至东滩区间现在只需20分钟。 29日，据国土交通部透露，从东滩站出发的GTX-A水西行首班车将于30日上午5点30分开始运行。水西站将于上午5点45分运行开往东滩的第一趟列车。末班车将于次日凌晨1点左右结束。 水西至东滩区间GTX的基本费用为3200韩元。如果超过10公里，从那时起每5公里将追加250韩元的距离费用。 水西至东滩区间（32.8公里）费用为4450韩元，水西至城南区间（10.6公里）为3450韩元，城南至东滩区间（22.1公里）为3950韩元。这比水西-东滩SRT费用（7400韩元）要便宜2950韩元。乘坐市内公交车或地铁等其他大众交通工具时，还适用换乘优惠。国土部相关人士表示：“包括5月份实行的K-Pass在内，如果适用儿童、青少年、老人优惠，费用将进一步下降。” 水西至东滩区间停靠站有水西站、东滩站、驹城站、城南站等4处。驹城站工程完工时间被推迟，预计将于今年6月开通。GTX-A列车的发车间隔在上班时间（上午6点30分~9点）和下班时间（下午4点30分~7点）平均为17分钟。除上下班时间段外，其他时段的运行间隔为20分钟左右。 尹锡悦总统当天出席了在首尔江南区水西站开通前一天举行的纪念仪式，并表示：“今天是大韩民国大众交通革命的日子，可以与1970年京釜高速公路开通、2004年KTX开通相媲美”，“早晚与家人一起度过的时间将增加，可以找到日常的闲暇时间。”

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