为阻止ASML转移到海外，荷兰政府将通过“贝多芬行动”投入3.7万亿韩元. March. 30, 2024 07:32. by 趙은아 achim@donga.com. 在全世界各国为培育半导体产业而展开“半导体战争（Chip War）”的情况下，荷兰政府为了阻止本国半导体设备企业ASML的总公司转移到海外，决定投入25亿欧元（约3.7万亿韩元）。其主要内容是，大幅改善ASML总公司所在的埃因霍温一带的住宅、教育、交通、电网基础设施，并给予下调法人税等各种税制优惠。 据路透社等媒体报道，荷兰政府28日（当地时间）公开了旨在阻止ASML向海外转移的所谓“贝多芬行动”的详细内容，并表示将支援25亿欧元。接着强调：“期待ASML在法律上、会计上，将实际总部留在荷兰。”ASML也回应称：“如果今日计划得到议会的支持，将继续与政府合作。”

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