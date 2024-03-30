距离提前投票还有7天，李钟燮突然辞职. March. 30, 2024 07:31. by 申娜莉记者、全周永记者、申镇宇记者 journari@donga.com、aimhigh@donga.com、niceshin@donga.com. 在距离4月10日议会选举开始提前投票还有7天之际，因涉嫌对海军陆战队上等兵蔡某殉职事故施压而接受高级公职人员犯罪调查处调查的驻澳大利亚大使李钟燮（照片）29日上午突然辞职。此事距离他被任命为大使25天后，也是从澳大利亚回国8天后。尹锡悦总统下午受理了李钟燮的辞呈。分析认为，尹锡悦此前对李钟燮的任命过程持“法律和程序上没有问题”的顽强立场，但最近在舆情对执政党不利的局势下，议会选举惨败的危机感沸腾后，在正式选举运动开始的第一个周末之前后退了一步。但执政党内部出现了“为时已晚”的声音。 国民力量党紧急对策委员长韩东勋当天下午在京畿道安山市进行游说时表示：“李（钟燮）前大使主动辞职了。虽然可能会有各种赞成和反对意见，但请看看我们。如果大家觉得不舒服和奇怪，我们就去做。”他还表示：“我不看别人的眼色。就那么做。只是看你们的眼色行事。”据悉，是韩东勋向总统室建议李钟燮辞职的。因为党内危机感增大，认为“李钟燮争议-医政矛盾等‘源自龙山的两大风险’将成为议会选举的不利因素”。执政党相关人士表示：“尹总统不管真相如何，顾全大局地接受了李大使辞去公职接受调查符合国民要求的看法。” 执政党议会选举候选人们指出：“本应该更快解决，但就像是被推着走似地现在才解决。”该党共同选举对策委员长安哲秀在通话中表示：“早就应该下决心了。为时已晚啊。”党内一名首尔地区候选人也表示：“对与国民对峙的尹总统的怨恨要多大有多大，无论怎么说‘李-曹（李在明-曹国）审判论’，人们都不认可。” 执政党候选人还要求总统室解决围绕医大扩招2000人的医政矛盾。亲尹锡悦派系的权宁世议员（首尔龙山）表示，“有必要表现出灵活性”。韩国盖洛普当天公布的民意调查结果显示，在中间阶层中，认为“为牵制现政府，在野党候选人应多数当选”（56%）的比例，比认为“为支持现政府，执政党候选人应多数当选”（31%）高出25个百分点。（详细内容请参照中央选举舆论调查审议委员会网站）。

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