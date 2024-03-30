联合国对朝制裁监督小组解散……俄罗斯在犯罪被发现后杀害了证人. March. 30, 2024 07:30. . 负责监督国际社会履行对朝制裁的联合国安理会对朝制裁委员会下属专家小组的活动将于下月底结束。过去15年间，安理会一致同意，每年延长对朝制裁专家小组的任期。但是，随着28日交付安理会全体会议表决的专家小组任期延长案因常任理事国俄罗斯行使否决权而被否决，对朝监视体制也随之瓦解。此次表决中，15个理事国中有13个国家表示赞成，中国弃权。 俄罗斯行使否决权，不能不说是因与朝鲜进行非法武器交易而自行违反对朝制裁的常任理事国解散了监视其违反行为的机构，是无道的行为。专家小组自2009年以朝鲜第二次核试验为契机成立以来，一直是监视和揭发朝鲜船舶间非法转运、夺取虚拟货币、进口奢侈品等违反对朝制裁的制度性装置。据悉，俄罗斯此次提议加入“制裁日落条款”，一旦超过一定时限，其效力就会自动消失。俄罗斯试图使全部对朝制裁无效，但未能如愿，便以此为借口掀翻了监督机构。 俄罗斯削弱对朝制裁的意图显而易见。为了购买用于侵略乌克兰战争的武器与朝鲜的黑色交易被揭露后，干脆取消了举报这种犯罪的专家小组。实际上，上周公开的专家小组报告集中记录了朝鲜向俄罗斯提供武器的情况。韩国常驻联合国代表黄浚局表示，“这与犯罪时损坏监控录像相似”，俄罗斯的行为与自己的犯罪行为被发现后干脆杀害证人没有什么两样。 在新冷战氛围中，联合国安理会已经丧失了维持国际和平和安全的核心功能。俄罗斯更进一步，甚至粗暴地破坏了国际秩序。对于与俄罗斯、中国密切接触并维持生命线的朝鲜政权来说，这是一件大呼快哉的事情。虽然制裁战线出现了很多漏洞，但不能对脱缰的朝鲜袖手旁观。应该通过国际联合进一步加强监视，在同盟和友好国家之间的合作下，启动“第三方制裁”等广泛的切断政策，勒紧朝鲜。

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