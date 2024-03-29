从5月起，专攻医生的工作时间缩短……分娩和急救也发津贴. March. 29, 2024 07:28. by 吕根镐记者 yeoroot@donga.com. 政府将从5月份起实施缩短专攻医生连续工作时间的试点工作。每月向外科、胸部外科、小儿青少年科专攻医生支付100万韩元的研修补助津贴也将扩大到分娩、急救等其他必需医疗科目的专攻医生。 保健福祉部保健医疗政策室室长全炳旺（音）28日在中央事故处理本部新闻发布会上表示：“现在的当务之急（相比每周工作80小时）是连续工作36小时。如果制度能够顺利地改变，保证研修到位，并培养出医疗人员，这些问题将会得到缓解或解决。” 政府上个月修改了《为改善专攻医生的研修环境及提高地位的法律》，规定研修时间在每周80小时、连续工作时间在36小时范围内，可以由保健福祉部令决定。该法将于2026年2月实施，但试点工作将于今年5月实施。向参与试点工作的医院提供事业运营支援，并在2025年专攻医生名额分配等方面提供优惠。 政府还决定进一步支援专攻医生研修教育所需的费用。继外科、胸部外科的专攻医生之后，从27日起每月向小儿青少年科专攻医生支付100万韩元的研修补助津贴，今后还将向分娩、急救等其他必需医疗科目的专攻医生提供支援。 但是，对于尹锡悦总统要求的对专攻医生的“灵活处分”，党政仍在协商中。全炳旺表示，“虽然保健福祉部不会立即对他们做出（吊销医生执照）的行政处分，但随着时间的推移，处分对象将会继续增加”，暗示在党政协议中没有下达吊销医生执照的行政处分。 全炳旺还表示：“曾经通知，今年合格成为实习医生的人，要在4月2日之前向研修环境评价委员会进行聘用登记。如果在此期间内未能进行聘用登记，今年上半年就不可能实习研修。”

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