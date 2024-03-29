这次是EV9，现代汽车集团连续3年获得“世界年度汽车”. March. 29, 2024 07:29. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 现代汽车集团连续3年获得“世界年度汽车”（WCOTY）奖，跻身全球顶级水平的电动汽车竞争力再次得到认可。在举行颁奖典礼的“纽约车展”现场，起亚在世界上首次展示了新的紧凑型轿车“K4”。现代汽车在北美首次公开了集团内车型中北美销量第一的“途胜”新车，在美国纽约掀起了一股热潮。 现代汽车集团表示，起亚的准大型电动运动型多功能车（SUV）“EV9”27日（当地时间）在美国纽约雅各布•贾维茨会展中心举行的2024世界汽车大奖上被选定为WCOTY。在共有38款车型展开激烈竞争的今年评价中，EV9与沃尔沃的“EX30”、比亚迪的“Seal”展开终极竞争，最终获得了最高荣誉。至此，现代汽车集团从2020年的准大型SUV“Telluride”开始，到2022年的“IONIQ 5”、去年的“IONIQ 6”等，在最近5年里共4次捧起了WCOTY奖杯。 WCOTY与“北美年度汽车”（NACTOY）和“欧洲年度汽车”（COTY）一起被选为世界三大汽车颁奖典礼。由来自29个国家和地区的100名汽车专业记者通过秘密投票选出。今年1月被选为NACTOY的EV9在世界三大汽车奖中获得了两个奖项。作为现代汽车集团首款准大型电动SUV上市的EV9，配备99.8千瓦时的大容量电池，再配上可以灵活利用的充裕的车内空间等，受到了很高的评价。 EV9在世界汽车大奖的细分颁奖典礼上还被选为“世界年度电动汽车”，成为双冠王。 现代汽车的“IONIQ 5N”也入选了“世界年度高性能汽车”榜单。 现代汽车集团当天在纽约车展上首次公开了起亚K4的实物。起亚以紧凑型轿车“K3”和中型轿车“K5”组成产品群，在两个车级之间新设了K4车型。K3将于今年下半年（7~12月）停产。K4与现代汽车的“伊兰特”相似，因此被评价为可以攻略刚步入社会的年轻人的车型。K4搭载了结合可以与司机自然对话的生成型人工智能（AI）技术的“起亚AI助手”。K4将于今年下半年在北美市场上市。目前还没有确定在韩国上市的计划。 现代汽车车型中，包括北美在内的全球市场最畅销的“途胜”部分变更车型也通过纽约车展首次在北美市场亮相。2021年首次上市的现代汽车北美专用皮卡车“Santa Cruz”的商品性改善车型此次也在世界上首次亮相。

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