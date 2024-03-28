再次到来的4月16日，用爸爸的眼睛记录的《风之岁月》. March. 28, 2024 07:29. by 崔智善 aurinko@donga.com. 他们的10年可以用世上怎样的词语来表现呢？“岁月号惨案”在4月16日迎来10周年之际，整理从惨案发生后到现在牺牲者家属们经历的10年岁月的纪录片《风之岁月》将于下月3日上映。电影是由岁月号事故牺牲者文智圣的父亲文钟泽（音译）亲自拍摄的影像制作的。这是遗属首次亲自制作岁月号遇难者家属故事的电影。 电影以樱花盛开的安山檀园高中为全景开始。失去即将到来的所有温暖春天的孩子们和失去像闪耀的春天一样孩子的父母的样子重叠在一起，让人忍不住眼眶泛红。文某亲自平静地读了旁白。从2014年4月16日听到事故消息后聚集到檀园高中的家人开始，到全南珍岛郡彭木港和国会、光化门、青瓦台，逐一走过家人们10年来流泪的空间。电影中间还插入了仿佛亲自置身于船上的晃动的画面。 电影是以从2014年8月开始几乎每天记录遗属们的日常生活的文某的影像资料为基础制作的。文某还是遗属YouTube频道《416TV》的运营者。仅整理的影像就达50TB（万亿字节）。与文某一起，纪录片导演金焕泰共同执导。 文某在26日举行的记者招待会上表示：“《风之岁月》是一部有心脏才能看到、有胸襟才能听到的电影。”他说：“希望不了解岁月号惨案的年轻人多多观看”，“（对于惨案）国家是怎么做的，我应该做些什么，如果观众带着这样的思考走出剧场，我认为这就是一次巨大的成功。” “有的人让我到此为止，有的人让我埋在心里。总有一天会再次见到孩子们，至少爸爸妈妈已经尽力了。希望见到孩子们的那天能那么说。”

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