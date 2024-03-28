韩半岛已是“特朗普台风”的影响范围. March. 28, 2024 07:29. . 匈牙利总理欧尔班托本月初访问美国，前往佛罗里达海湖庄园会见了前总统特朗普。欧尔班在会晤后表示：“特朗普有非常详细的计划来结束乌克兰-俄罗斯战争。”“特朗普说，如果自己复出，一分钱都不会给，这样战争就会结束。”如果美国不给乌克兰提供资金，欧洲也将无法提供资金，最终战争将结束。 特朗普从去年起就公开表示：“如果我是总统，24小时内就能结束乌克兰战争。”按照欧尔班的说法，特朗普所谓“24小时内结束战争”的魔法，最终是中断对乌援助、强制与俄进行停战谈判的非常简单的方法。事实上，把乌克兰作为祭品献给俄罗斯的这种特朗普式解决方法已经启动。包括援助乌克兰在内的安保预算套餐被束缚在美国国会，很难预测何时能得到处理。 特朗普已经凭借他重新执政的可能性动摇了世界秩序。欧洲国家早已饱受特朗普退出北大西洋公约组织的噩梦的折磨。虽然各国都在忙忙碌碌地增加防卫费，但此前在司令部机构、战斗力、情报等方面完全依赖美国的欧洲，短期内无法具备自身的统合防卫。另一方面，像欧尔班这样的“小特朗普”正在加强亲俄步伐，助长欧洲内部的纷争。 被特朗普动摇的版图，并不局限于欧洲。陪同特朗普-欧尔班会晤的前白宫国家安全会议办公厅主任弗雷德·弗莱茨在“美国之音”节目中表示：“特朗普肯定会重启与朝鲜金正恩的个人外交。”他还说，如果特朗普说服金正恩停止向俄罗斯供应用于乌克兰战争的武器，“将是一个重要的成果”。也就是说，特朗普可能会针对朝鲜和俄罗斯两国独裁者玩“三角游戏”。 像这样，特朗普第二期上台后重启朝美谈判似乎是既定程序。但是，5年前在与特朗普的交易中尝到苦果的金正恩能否轻易答应还是未知数。也许正因为如此，拿给朝鲜的“礼物”也经常被提及。一同参加“美国之音”节目的前国防部副部长理查德·劳里斯表示：“朝鲜实际上是有核（武器）国家。承认这一点是所有讨论的起点。”也就是说，通过承认朝鲜是像印度、巴基斯坦一样的“非正式有核国家”，可以将朝鲜拉到谈判桌前。 所有这些讨论，都与被认为是特朗普第二期国防部长候选人首选的前代理国防部长克里斯托弗·米勒最近在接受《东亚日报》采访时提出的“朝鲜核问题现实论”相吻合。他把朝核问题比喻为“已经走出葫芦瓶的妖怪”，并表示：“现在应该以现实而不是期待为基础进行协商。”对于“冻结朝核问题、放宽制裁”的谈判论，他表示“值得讨论”。对于可能产生容忍朝核问题的裁军谈判论，他表示：“我赞成‘为什么不行’的看法。” 特朗普当选与否的可能性仍然各占一半。但韩半岛已经进入了“特朗普台风”的影响范围。回顾特朗普第一期，他突然提出的鲁莽想法真正得以实现的并不多。真正令人痛苦的是特朗普的善变、奇行和不可预测的不确定性。特朗普第二期预告了粗暴的破坏秩序和极端的价值颠覆。对于依赖美国核保护伞的韩国来说，在冷静的现实认识下，应该用不亚于原则和价值的灵活性和敏捷性武装自己。美国大选只剩7个月了。

한국어