“在野党颠覆国家”“执政党无能政权”……只强调“反尹”和“反李”选择的议会选举. March. 28, 2024 07:28. . 4月10日议会选举从今天开始正式选举运动。境外国民投票已从昨天开始，下个月的事先投票（5、6日）还有8天。在尹锡悦总统就任两年之际举行的第22届议会选举，具有总统中期评价的性质。同时，这也是评价4年前以压倒性胜利主导第21届国会的共同民主党4年来所作所为的机会。 此次议会选举是在医科大学（医学院）扩招带来的混乱、高物价和每况愈下的出生率、在技术霸权竞争中制定企业生存战略等严重的国内外环境下进行的。但是，朝野政党双方并没有就紧急的国家议题展开竞争，而是继围绕公推的党内权力斗争后，试图极端的阵营集结。 昨天报道的《东亚日报》采访中，朝野两党代表（党首）表示的议会选举构想也是其延长线。国民力量党紧急对策委员长韩东勋就共同民主党表示：“那边的势力所说的，相比牵制政府，更接近于颠覆国家。追求的不是公共利益，而是私人的复仇和防御。”这一发言再次确认对在野党的无视，让人怀疑议会选举后能否恢复合作。共同民主党代表李在明则表示：“执政党无能且不负责任……滥发空白公约。议会选举是决定大韩民国是崩溃还是前进的历史性分水岭。”在他们看来，执政党是导致大韩民国崩溃的集团。 两位代表的发言实际上是呼吁“对方差劲，请选我”的负面情绪，也是强迫反尹-反李的投票。如果是执政党代表，就应该超越地区发展公约，提出未来蓝图和整合的信息。作为前半期是执政党、后半期是在野党主导第21届国会四年的共同民主党代表，应该反省过去4年，提出建设性合作构想。但是，双方候选人公推也以强化有力一方的势力结束，连远景规划都没有提出。从两人身上似乎可以确认，政治已失去自己应有的位置。曹国革新党只助长了曹国代表本人或被公推的候选人，以及把弹劾、特检放在首位的公约等另一场大混战。. 随着正式选举运动开始，议会选举将成为更大的对决场。尽管如此，朝野政党代表也不能回避因前所未有的阵营对决而政治受伤的选民。即使展开选举攻防战，也要在这期间同时发出相生和合作的信息。只有这样，选举后的国政和议会政治才能得到喘息的机会。

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