韩悳洙提议“组建医政对话体”……教授们质疑：“不是为了议会选举？”. March. 27, 2024 07:37. by 李文秀记者、李相宪记者 doorwater@donga.com、dapaper@donga.com. 国务总理韩悳洙26日访问首尔大学医学院，会见了大学、医学院、医院相关人士，启动了医政对话。但正在罢工的专攻医生（实习医生、住院医师）和连续两天集体辞职的医科大学（医学院）教授们表示，“这是为了议会选举的作秀”，没有参加对话。 当天下午2时，韩悳洙在首尔市钟路区首尔大学联建（音）校区医学院大会议室举行了医疗悬案座谈会。政府方面，副总理兼教育部长李周浩、保健福祉部部长曹圭鸿等同行。医疗界方面，首尔大学校长柳弘林、韩国医科大学、医专院协议会理事长申灿秀、大韩私立大学医院协会会长尹乙植等出席了会议。 韩悳洙表示，“像今天这样与医疗教育、医院相关的多所大学校长进行讨论尚属首次”，提议“构建建设性的对话体”。对此，柳弘林表示：“从国民的立场来看，从政府的立场来看，组成协议体都是推进医疗改革的必要阶段。” 但有分析称，实际上距离组成对话协议体还有很长的路要走。掌握解决医疗空白事态钥匙的首尔大学医学院教授和专攻医生团体都没有参加当天的座谈会。把三星首尔医院作为研修医院的成均馆大学医学院的教授们28日一致同意提交辞呈，天主教大学和乙支大学医学院的教授们26日也讨论了提交辞呈的问题。医学院教授们宣布，从当天开始，只负责“每周52小时”的治疗。 政府再次表示，在扩招规模上不能让步。尹锡悦总统在当天的国务会议上表示：“2025学年各大学医学院名额分配已经结束。扩招规模已经确定，为医疗改革创造了最低限度的必要条件。”福祉部第二次官朴敏守表示：“将在5月内顺利完成各学校分配的后续措施。”

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