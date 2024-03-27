大谷翔平：“翻译说了谎……我与赌博无关”. March. 27, 2024 07:36. by 李憲宰 uni@donga.com. “翻译偷了钱，说了谎。我没有做任何与赌博有关的事情。” 美国职业棒球大联盟（MLB）超级明星大谷翔平（30岁•洛杉矶道奇队）强烈否认了自己与非法赌博有关联的疑惑。 26日，在美国洛杉矶道奇体育场举行的与洛杉矶天使队的季前赛前夕，大谷翔平在记者会上就自己原先的翻译水原一平（40岁）的非法赌博事件亲自做出了表态。这距离道奇俱乐部以非法赌博、盗窃等嫌疑解雇水原一平仅过了5天。约12分钟的记者招待会全场不允许拍照，也不接受记者的提问。大谷一边读着事先准备好的原稿，一边一一解释了此次事件的好奇心。新翻译威尔•艾瑞顿坐在大谷的旁边。艾瑞顿之前曾担任过去效力于道奇队的日本投手前田健太（现明尼苏达队）的翻译。 大谷翔平表示：“不仅是棒球，在其他任何项目上也没有下过赌注。也没有拜托过别人代为下注”，“没有联系过赌徒，也没有接到过别人要求帮助下注的邀请。” 起初，水原一平解释说，大谷为了替自己偿还赌博债务，亲自向赌博业主汇款，但后来又推翻了这一说法。大谷说：“总而言之，水原从我的账户里偷了钱，并一直说谎”，“我之前十分信任的人做了这样的事情，对此感到非常悲伤和震惊。”他还说：“赛季开始后，律师们会处理这个问题，我会最大限度地协助调查。期待能集中精力备战赛季。” 但大谷翔平的解释并没有完全消除疑惑。《雅虎体育》报道称，“从自己的账户中流出了400万美元（约53.6亿韩元）以上的资金，大谷却对此毫不知情，这令人费解。”如果大谷牵涉到非法赌博或明知水原一平赌博的事实还代为偿还债务，将成为惩戒对象。MLB事务局目前正在调查该事件。

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