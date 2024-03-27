德国总理演讲受阻，也没有“堵住嘴”. March. 27, 2024 07:36. . 上周在德国，总理朔尔茨的演讲引起了争议。朔尔茨20日在莱比锡举行的图书展上发表演讲，但多次被迫中断。因为在演讲过程中，3名观众轮流高声呐喊。对于总理办公室或活动主办方来说，这是一起不小的事故。 从当天在社交媒体上传播的视频来看，一名女性突然起身用英语高喊了40多秒：“朔尔茨先生，你不能谈论民主。你筹集的钱款和武器正在杀害加沙和西岸地区的数千名巴勒斯坦人。”事情并没有就此结束。另一边，一名男子站起身来高喊道：“停止向以色列提供武器！”“你是（战争）共犯。”另一名女性也用德语发出了约40秒的愤怒的声音。 对于总理演讲多次被打断的事故，总理办公室等相关人员是如何应对的呢？一名看似活动管理者的中年女性走过来，开始说服用英语喊叫的女性。在近距离拍摄的视频中可以看到，她低声安慰女性，甚至听不到声音。最后站出来的男子最终被警卫们拉着离开了会场。但是，尽管他反复高声呐喊，却看不到最近在韩国脍炙人口的“堵嘴”行为。直到被拉离会场为止，这名男子对总理进行了约20秒的指责。 也许总理办公室内心也想采取强硬措施。最近朔尔茨因经济停滞和初期大力支持与哈马斯进行战争的以色列，人气下降，神经非常紧张。在去年9月的舆论调查中，支持率猛跌至17%，最近也没有明显恢复，徘 在20%左右。64.3%的受访者表示，“希望朔尔茨总理把总理一职移交给国防部长皮斯托留斯”，让朔尔茨蒙羞。 在这种氛围下，朔尔茨也没有感情用事。他暂停演讲，听取了观众席上的反对声音。之后，他回答道：“把喊叫和民主混为一谈是不对的。再次恳切地希望你能让所有出席的人都有机会参加这次对话和活动。”虽然现场对此也出现了嘘声，但大部分人都平静地报以掌声。当地有评价称：“总理没有失去淡定，应对得很好。” 当然，在德国也有不少人批评妨碍总理演讲的人。但很多的反应是，尽管多少有些不礼貌，仍对“言论自由”这一大义表示同意。德国过去也经历了以国家和民族为由压制个人自由的极权主义历史。因此，更不能随意堵住任何人的嘴，这已成为社会共识。如果妨碍总理演讲的市民像某些地方一样被“捂嘴”阻止，将会掀起巨大的逆风。 其他欧洲领导人也一样。即使处于不利条件，也不会停止沟通。最近堪比朔尔茨同样不受国民欢迎的法国总统马克龙也是如此。虽然遭到鸡蛋的洗礼，甚至还挨了耳光，但还是跑到现场试图进行对话。当地的反应是，他在20%左右的支持率下，能够继续进行年金改革、移民改革等各种改革，其动力得益于这种无休止的沟通努力。 马克龙3年前被一名市民扇耳光后，在当地接受采访时所说的话，仍可毫不逊色地成为目前韩国政界的忠告。“国民中总有（暴力的）少数人。但压倒性的多数人关心根本性问题。因此，我不会停止讨论。”他是说，要想找到根本的答案，就不能停止沟通。

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