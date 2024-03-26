“世莉门徒”申智爱在朴世莉锦标赛上获得第5名，科达拿到冠军. March. 26, 2024 07:26. by 姜泓求 windup@donga.com. “世莉门徒”申智爱（36岁•照片）在以朴世莉的名字命名举行的美国职业高尔夫（LPGA）巡回赛上获得了并列第5位。25日，在美国加利福尼亚州洛杉矶附近的派洛斯福德高尔夫俱乐部（71杆）举行的Fir Hills朴世莉锦标赛最后一轮第4轮比赛上，申智爱打出高于标准杆2杆的成绩，最终以低于标准杆7杆共277杆的成绩并列位于第5位。与冠军内莉•科达（26岁•美国）相差2杆，获得了约7万美元（约9400万韩元）的奖金。2018年以洛杉矶公开赛创立的该大赛今年首次以Fir Hills朴世利锦标赛的名字举行。 在日本女子职业高尔夫（JLPGA）巡回赛活动的申智爱以邀请选手的身份参加了此次比赛。小时候曾从事射箭运动的申智爱是1998年朴世莉在美国女子公开赛上夺冠的第二年进入高尔夫界的“世莉门徒”。向巴黎奥运会发起挑战的申智爱亲自向大会东道主朴世莉提出要求，并获得了参赛资格。为了获得奥运会参赛权，参加关系到更多世界排名积分的美国巡回赛比赛比较有利。 在前一天的第3轮比赛中，申智爱打出低于标准杆8杆的成绩，并列排在首位，当天她在冠军组参加了第4轮比赛。从1、2号洞开始连续吞下柏忌而停滞不前的申智爱在3、7号洞抓下小鸟球，虽然有所回升，但在12号洞吞下双柏忌，在领先位置争夺战中滑落下来。赛后申智爱解释说：“今天没能得到风的帮助，进行了一场艰苦的比赛。” 虽然错失冠军，但申智爱在韩国20名参赛选手中排名最高。从去年开始出战的7个LPGA巡回赛上，她5次成功进入了前5名。自去年7月大满贯赛事美国女子公开赛（并列第2位）后，时隔8个月再次参加美国本土大赛的申智爱表示，“收到了很多人发来的‘回到美国了吗？’的短信，非常感谢大家想念我。”接着她补充道，“现在还是3月。还剩下很多比赛，对下一场高尔夫比赛也会有所帮助。” 另外，最终取得低于标准杆9杆共275杆成绩的科达在与瑞安•奥图尔（37岁•美国）的延长赛后登上了冠军宝座。在18号洞（4杆）举行的第1轮延长赛上，她推进小鸟球推杆，结束了胜负。获得巡回赛第10个冠军的科达获得了30万美元（约4亿韩元）的冠军奖金。她的世界排名也从第2位跃升至第1位。从东道主朴世莉手中接过冠军奖杯的科达表示，“朴世莉是高尔夫的伟大选手之一。在朴世莉的大赛上与她见面并交谈，然后再夺冠是一件令人吃惊的事情。”

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