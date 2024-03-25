现代汽车：“明年为止将构建500台电动汽车超高速充电器”. March. 25, 2024 08:11. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 现代汽车集团24日表示，到明年为止，将把电动汽车超高速充电服务“E-pit”大幅扩大到500台，是原来的两倍。E-pit自2021年4月开始首次提供服务以来，目前在全国54个地方设置了286台。 该E-pit内安装了最大功率350千瓦规格的充电器。以现代汽车的电动运动型多功能车（SUV）IONIQ 5为例，剩余10%的电池充电到80%仅需约18分钟。现代汽车集团全年24小时管理E-pit。结果，去年无法充电的时间比率“休止率”比前一年下降了一半，降至3%左右。 此外，现代汽车集团去年12月还推出了“E-pit Pass”。除了E-pit之外，合作公司的充电站也提供可以以与各充电事业者会员费用相同水平的费用进行充电的会员服务。现代汽车集团计划今年下半年（7~12月）扩大合作范围，使国内充电桩的85%（共26万台）充电器可以使用E-pit Pass。 现代汽车集团除了E-pit之外，还计划到2025年为止，通过子公司韩国电动汽车充电服务追加设置3000台超高速充电器，通过现代工程追加设置2万台慢速充电器。

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