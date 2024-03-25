“‘伊斯兰国’恐袭遭成133人死亡”……普京：“乌克兰是幕后黑手”. March. 25, 2024 08:10. by 开罗=常驻记者 金起润、华盛顿=常驻记者 文炳基 pep@donga.com、weappon@donga.com. 当地时间22日，在距离俄罗斯首都莫斯科克里姆林宫（总统室）不到20公里的“克罗库斯市政厅”演出场发生枪击恐怖事件，造成至少133人死亡。伊斯兰武装团体“伊斯兰国”的分支“呼罗珊”自称是恐怖袭击的幕后主使。但俄罗斯总统普京在没有公开其他信息的情况下，声称“恐怖分子已经逃往乌克兰方向”，主张“乌克兰幕后操纵论”。 22日晚7时40分左右，为观看音乐会来到演出现场的俄罗斯市民，面对武装分子的自动步枪乱射和纵火等束手无策，纷纷倒下。截至24日上午10时，至少有133人死亡，100多人受伤。这是继2004年造成314人死亡的车臣叛军在别斯兰制造学校人质事件后，20年来俄罗斯发生的最严重的恐怖袭击。 “伊斯兰国-呼罗珊”在恐怖袭击发生后，通过与“伊斯兰国”有关联的新闻媒体“阿马克”声称是自己所为。美国副总统卡梅拉·哈里斯也表示“伊斯兰国-呼罗珊负有责任。” 但俄罗斯在逮捕包括4名核心嫌疑人在内的共11人后，提出了与乌克兰有联系的可能性。普京23日在对国民演说中主张：“他们向乌克兰方向逃走，根据初期情报，乌克兰方面设有可以越过国境的窗口。我们将找到加害者和组织的幕后主使，并进行惩处。” 美国白宫国家安全委员会立即反驳称：“乌克兰完全没有介入。”乌克兰总统泽连斯基也通过声明反驳道：“普京等垃圾都只想指责别人。他们总是使用同样的伎俩。” 白宫还表示：“3月初，美国政府向俄罗斯共享了有人计划在莫斯科实施恐袭的情报。”有分析认为，普京把此次恐怖袭击的责任加诸乌克兰和支持乌克兰的西方，把反恐失败的责任推卸给乌克兰，并想以此为借口加强对乌克兰的攻击，美国通过公开情报，出面阻止俄罗斯。

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