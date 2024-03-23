特朗普遇“钱荒”，一旦Truth Social上市将赚取“4万亿韩元头奖”. March. 23, 2024 08:00. by 李智允记者 asap@donga.com. 因4起刑事起诉和多项民事诉讼导致法律费用激增而面临财政困难的美国前总统唐纳德•特朗普（照片）决定，最快于25日（当地时间）在纽约证券交易所（NYSE）迂回上市2021年自己创立的社交媒体“Truth Social”。 据《华尔街日报》等媒体21日报道，持有60%股份的最大股东特朗普前总统将通过上市至少赚取35亿美元（约4.69万亿韩元）。这或将使他与11月美国大选的竞争者、在筹款方面比特朗普阵营更具优势的乔•拜登总统之间的资金差距缩小。华尔街推测，Truth Social的企业价值至少为60亿美元（约8万亿韩元）。 Truth Social的母公司“TMTG”以上市为目标，正在推进与已经在NYSE上市的企业收购目的公司（SPAC）“DWAC”的合并。WSJ22日表示，DWAC决定对TMTG收购案进行股东表决，通过的可能性很高。据悉，项目代码将取自特朗普前总统名字的大写字母“DJT”。 但是，即使上市成功，特朗普前总统也不能立即出售持有的股票。因为美国金融当局规定，最大股东在上市后6个月内不能出售股票。对此，有意见称，公司上市后特朗普前总统很有可能以该股票为担保获得贷款。 因涉嫌虚报家族公司特朗普集团的资产而获得贷款的特朗普前总统，在上个月的民事审判一审中败诉，未能筹集到进行上诉审理所需的4.54亿美元（约合6000亿韩元）保证金。如果超过保证金缴纳期限的25日，检察机关可以扣押房地产等他名下的资产。

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