遭遇“反垄断诉讼”的苹果公司市值一天内蒸发150万亿韩元. March. 23, 2024 08:00. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “应该让iPhone用户和应用程序开发者只使用苹果体制。” 2010年苹果高层管理人员向当时的首席执行官（CEO）史蒂夫•乔布斯发送了有关亚马逊电子书广告的电子邮件。广告中的主人公穿梭于苹果iPhone和谷歌安卓手机之间，用Kindle应用程序读书。乔布斯CEO表示不能容忍这种行为，并指示“将用户和开发者关在苹果平台上”。 当地时间21日，以苹果为对象提起反垄断诉讼的美国法务部在长达88页的诉状中提到了这一轶事，并指出：“这是苹果为阻止竞争公司而采取的（典型）方式。”法务部长梅里克•加兰德表示“苹果不是因为产品和服务优秀，而是违反了《反垄断法》，以此来维持垄断地位”，并高呼将保护消费者免受提出高价、更少的选择权、更糟糕的用户体验的苹果公司的侵害。《纽约时报》（NYT）预测，如果法务部在诉讼中获胜，苹果部分事业部甚至有可能解体。 ●“为什么苹果手机不支持三星支付和Galaxy Watch？” 美国法务部当天认为，苹果结合iPhone和iPad等本公司硬件、iOS这一独立操作系统（OS）等，将用户关在苹果生态系统的种种行为都是“反垄断”。最近以违反数字市场法（DMA）为由，在主要大科技企业中最先表示要调查苹果的欧盟（EU）批评说：“与主要将苹果的App Store垄断及手续费征收视为问题不同，苹果的反垄断行为在多个领域广泛进行。” 苹果目前占据美国智能手机市场的65%。事实上已经阻止了谷歌安卓、微软（MS）Windows等竞争OS的兼容，因此只要使用一次苹果机器，就会被困在苹果生态系统内，其他公司的产品也很难购买。法务部认为这是“妨碍竞争的战略”。 具体来说，苹果的基本文字应用程序“iMessage”降低安卓用户的信息传送和视频下载速度，安卓用户和iPhone用户分别用绿色和蓝色来区分。 另外，法务部还指出，苹果阻止像“微信”一样将信息或社交媒体等多种功能整合在一起，起到一个平台功能的“超级应用程序”的出现，提高了微软“Xbox”等以云计算为基础的游戏的iPhone使用壁垒。法务部还提到了与三星Galaxy Watch等其他公司的智能手表无法兼容的问题。 在2022年的一次活动中，与会者对苹果CEO蒂姆•库克说：“妈妈用安卓手机，很难用我的iPhone给妈妈发送视频”，库克CEO在诉状中写道：“还是给妈妈买一台iPhone手机吧。” ●LG退出美国智能手机市场也归咎于苹果 法务部表示，由于苹果的这种行为，很多公司试图进入美国智能手机市场，但都以失败告终，并举出了韩国LG电子、台湾HTC、微软的事例。因此，在美国智能手机市场上，苹果最有意义的竞争对手只剩下三星和谷歌。 特别是，美国iPhone用户的三分之一是1996年以后出生的人，对于年轻消费者来说，三星智能手机的比重仅为10%左右。考虑到这一点，担心苹果的垄断地位今后会更加稳固。 主导此次诉讼的“大科技公司勾魂使者”、法务部反垄断局长乔纳森•坎特（照片）强调，反垄断规制是美国经济发展的原动力，苹果的增长也源于反垄断规制。一度是美国最大能源公司的“标准石油Standard Oil”和大型通信公司“Belle Systems”都因限制而解体。20世纪90年代，由于当局阻止微软的垄断，当时濒临破产的苹果iPod的iTunes被安装在了Windows上，苹果由此获得了成长机会。

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