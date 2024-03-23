尹锡悦-韩东勋的矛盾真的结束了吗？. March. 23, 2024 07:59. . 去年12月，国民力量党内“真正亲尹锡悦”派国会议员李喆圭主导了推举韩东勋为紧急对策委员长过程的舆论战。当时非尹锡悦派系对推举韩东勋出任委员长表示反对时，李喆圭说：“党员和民心、议员们的选择，正以压倒性的优势指向韩东勋。”亲尹派系有条不紊地营造了拥戴韩东勋的氛围。以李喆圭为首的亲尹派认为，除了韩东勋之外，没有其他扭转处于危机之中的国民力量党的筹码。 就是这位李喆圭，在议会选举候选人登记日开始（21日）的前一天，甚至使用“密室”一词，赤裸裸地表现出了与韩东勋的公推矛盾。虽然韩东勋的公推一度受到了“安静的公推”的评价，但双方的矛盾仍在积累。早在正式开始公推之前的1月份，就出现了“尹锡悦-韩东勋”第一次矛盾。认为矛盾的本质在于公推权力游戏，也是因为这个原因。从韩东勋对李喆圭说“有可能引起关于公推的误会，请不要经常来我的办公室”起，裂痕就开始了。 李喆圭20日在记者会上表示：“我认为查明情况的本质和前后关系，是对国民和党员的道理，所以站在了这里。”他提高声音说：“如果我是越权，那么韩东勋和张东赫都是越权，都是错误的。” 一直以来，李喆圭就明白“尹心”（尹锡悦总统的心思），并传达给党。从这一点来看，李喆圭的记者招待会算是发泄了亲尹阵营乃至尹锡悦内心对韩东勋公推的暗自不满。 特别是“是否就特定个人向韩委员长提出要求”的提问，李喆圭的回答尤其引人注目。“我向韩委员长说了（推荐）朱起焕委员长的事情。”光州市党委员长朱起焕是尹锡悦的20年知己。他公开表示，推荐与尹锡悦有特殊关系的人竞选比例代表，并说“这是私推吗?”当天晚些时候公布的比例代表候选人调整结果中并没有包括朱起焕。 但是就在第二天，尹锡悦新设了民生特别助理并任命了朱起焕。虽然“因人设官”争议显而易见，但尹锡悦对韩东勋表示不快的方式却非常露骨。 李喆圭召开记者招待会的当天，刚好是执政党围绕“李钟燮-黄相武”问题营造尹锡悦和韩东勋第二次矛盾得到缝合的氛围的日子。李喆圭不会不知道，稍有不慎就会给这种氛围泼冷水。在执政党惨败危机论如此高涨的情况下，他还把公推矛盾的阴暗面暴露在外，发泄了愤怒。这象征性地展现了韩东勋与尹锡悦之间围绕公推的矛盾，进而也展现了在看不到尹-韩矛盾的地方，矛盾是多么的激烈。 政治家们虽然口称“为了国民的公推”，但实际上就是为了拉拢自己人而进行的权力斗争。“把别人吞下的食物从喉咙里抠出来放进我的嘴里，这就是公推。”这句话并非空穴来风。尹总统的任期还剩下3年。下届有力大选候选人韩东勋的方向将根据执政党议会选举成绩而有所不同。无论议会选举结果如何，执政党都不能保证像以前一样按照尹总统的话有条不紊地行动。尹-韩矛盾的紧张很有可能还是现在进行时。

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