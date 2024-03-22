“泰拉”案主犯权度亨将于23日和24日被遣返韩国. March. 22, 2024 07:34. by 徐志远记者、金允真记者 wish@donga.com、kyj@donga.com. “泰拉·鲁那（Terra·Luna）”事件的核心人物——Terraform Labs的代表权道亨（音，33岁）被决定遣返韩国。权道亨最早将于23日或24日搭乘飞机飞往韩国。 黑山上诉法院当地时间20日在网站上表示，已经确定了决定将权道亨遣返韩国的波德戈里察高等法院的判决。也就是说，上诉法院接受了韩国引渡罪犯的要求比美国更早到达的高等法院原审判断。上诉法院在解释判决用意时说：“考虑到多个国家要求引渡同一人的情况下适用的刑事司法协助相关法律第26条等，决定引渡权某到韩国。” 彭博社预测说，权道亨因涉嫌伪造护照被判4个月的服役期将于23日到期，最快将于本周末引渡。也有观察人士说，权道亨有可能通过韩国和美国政府间的协商，首先在美国接受审判。彭博社预测说：“美国主张拥有扣押权某在全世界资产的强大权力，并有可能与韩国就共享资产达成协议。”据悉，韩国法务部计划派遣职员遣返权某。首尔南部地方检察厅调查组也将同行。 据悉，在有人担心权道亨被遣返韩国后刑量会低于美国的情况下，权道亨的当地律师戈兰·罗迪奇对美联社表示：“对上诉法院的决定感到满意。”彭博社也评价说：“这是权某及其律师团的胜利，他们希望引渡到白领犯罪的量刑低于美国的韩国。” 受害者团体论坛通过公告表示：“检方应彻底调查权代表等事件牵连者，尽全力查明诈骗事件的始末。”检察机关相关人士表示：“对于与国民法感情背离的处罚倾向，我们持有问题意识。为了不让金融犯罪被认为是俗称的‘赚钱的买卖’，将全力进行调查。” 权道亨在“Terra·Luna”暴跌事件爆发之前的2022年4月前往新加坡后潜逃。去年3月23日，他在黑山当地机场携带假护照试图乘坐专机飞往阿联酋迪拜时被逮捕。

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