英伟达CEO黄仁勋：“正在测试三星HBM……英伟达将与三星和SK共同成长”. March. 21, 2024 07:59. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 三星电子股价因NVIDIA（英伟达）首席执行官（CEO）黄仁勋的发言效果，20日暴涨了5%。也就是说，对向占据全球人工智能（AI）芯片市场80%份额的英伟达提供高带宽存储器（HBM）的可能性寄予厚望。当天，三星电子在定期股东大会上表示，将在2~3年内重新夺回被英特尔夺走的全球半导体第一的位置。 20日，三星电子股价比前一天上涨5.63%，以7.69万韩元收盘。这是自今年1月3日（7.7万韩元）以后的最高值。19日（当地时间），黄仁勋CEO在记者见面会上表示，“虽然没有使用三星的HBM，但正在进行测试，抱有很高的期待。” 三星电子虽然是全球存储器第一，但在HBM领域，SK海力士是领头羊。进入AI必需的英伟达图像处理装置（GPU）的HBM实际上被SK海力士垄断。部分物量将由三星提供的期待感推高了公司股价。 当天，三星电子在京畿水原会议中心举行的第55届股东大会上，对半导体领域表现出了自信。三星电子半导体（DS）部门负责人（社长）庆桂显强调表示：“今年将是正式恢复和增长的一年。计划在2~3年内重新夺回半导体世界第一的位置”，“半导体研究所计划在质量和数量方面翻一番。”他表示，公司将在上半年（1~6月）批量生产第五代HBM“HBM3E”12段产品，确保市场主导权，并在晶圆代工（半导体委托生产）领域开始量产GAA2纳米（1纳米等于10亿分之1米）工艺。” 今年的股东大会上，韩宗熙副会长、朴学奎社长、卢泰文社长（以上人名音译）等13名管理层出席，在股东大会历史上首次进行了“与股东的对话”。

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