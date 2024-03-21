尹锡悦接受“李钟燮提前回国-黄相武去职”的要求. March. 21, 2024 07:58. by 李相宪记者、申圭镇记者 dapaper@donga.com、newjin@donga.com. 尹锡悦总统20日接受总统室参谋们的建议，同意因海军陆战队上等兵蔡某殉职事件受到外部压力嫌疑而接受调查的前国防部长、现任驻澳大利亚大使李钟燮提前回国。总统市民社会首席秘书黄相武的“媒体人片肉刀恐怖袭击”发言引起争议，尹锡悦也受理了他的辞呈。据悉，在距离4月10日议会选举仅剩21天之际，围绕被认为是执政党最大不利因素的两个问题，尹锡悦和国民力量党紧急对策委员长韩东勋以及执政党议员之间的分歧缩小。党政一致同意，最大限度地减少对尹-韩第二次矛盾的担忧，以民生框架参加议会选举。 总统室当天上午6时49分表示：“尹总统接受了黄首席秘书的辞呈。”总统室高层相关人士当天在与《东亚日报》记者的通话中表示：“尹总统经过深思熟虑，接受了黄首席秘书的辞呈，李钟燮大使也将于本周回国。在议会选举前的特殊情况下，尹总统接受国民舆论，从大局出发接受了党的要求。”黄相武辞职，距离14日与记者们共进午餐时“媒体人片肉刀恐怖袭击事件”发言引发争议后6天时间。 尹锡悦还接受了总统室参谋们建议李钟燮提前回国的意见。据悉，李钟燮为参加25日举行的国防产业使领馆馆长会议，将于本周回国。外交部当天表示，将于25日举行由驻沙特、阿联酋、印度尼西亚、卡塔尔、波兰、澳大利亚等6国大使参加的国防产业合作主要使领馆馆长会议。据悉，此次使领馆馆长会议日程是最近几天紧急确定的。李钟燮方面表示：“李大使并不是在协商完调查日程后回国的。接受调查的时间至今尚未确定。” 韩东勋当天在京畿道安养市举行的现场选举对策委员会会议结束后与记者见面时表示：“距离议会选举还有20天，国民力量党和尹锡悦政府是命运共同体。”他在随后访问安养草原儿童公园时强调：“最近发生的、令大家失望的黄首席秘书和李大使的问题，今天都解决了。” 据悉，虽然党政把焦点放在了弥合矛盾上，但围绕执政党卫星政党国民未来比例代表公推名单，韩东勋和亲尹锡悦核心势力之间的分歧非常激烈。

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