说着“要相信政府、进行对话”却“定论”扩招2000人……现在所有的责任都归于政府. March. 21, 2024 07:56. . 韩国政府昨天宣布了2025学年全国医科大学（医学院）扩招2000名的各大学名额分配结果。为了缩小医疗差距，在非首都地区医大安排占全体扩招名额82%的1639名，京畿和仁川安排了剩余的361名。医疗情况相对较好的首尔地区的招生名额没有增加。另外，政府宣布，为支持地方医疗，把7所地方据点国立大学的名额增加到国内最多的200人。 分析认为，政府此举是在医疗空白引发的混乱持续不断的情况下，试图对扩招下定论以结束事态。如果下个月各大学发布2025学年高考招生简章，名额实际上难以变更。但是，尹锡悦总统在叮嘱“相信政府，来对话吧”仅过两天就作出以上宣布，医生们的反对也越来越严重。大韩医生协会提出了政权下台运动，在持续到明天的医协选举中，强硬派当选的可能性进一步增大。医生和政府都断绝了退路，矛盾似乎最终走向破裂。 虽然韩国政府表示“不能再推迟”，但如果一次性扩招超过目前医大名额65%的人员，教育能否充实令人担心。地方上的教育现场呼吁：“教授和实习设施都不具备。”虽然政府表示要新选拔1000名国立大学医学院教授，但目前原本面临招聘难的地方医大会有多少人报名还是个疑问。在医大扩招的同时，也没有出台扩充必需医疗的财政对策。调整不合理收费制度，今后5年内将在必需医疗上投入10万亿韩元以上，但健康保险财政收支赤字幅度预计到2028年将接近1.6万亿韩元。 由于急剧的高龄化，医疗需求增加，一味固执“原点重新讨论”、撇下患者离开医院的医生们的错误也很大。时隔27年迎来医大扩招，政府明知会引发抗议，但让事态发展到这种地步。既没有听取提供医大扩招逻辑的医疗专家提出的扩招750-1000人的建议，也没有听取医学翰林院的医疗界的联合研究提议。人们担心，如果从25日开始连医大教授们也集体辞职，好不容易支撑的医疗现场的混乱将更加严重。如果连重症、急救患者也未能采取措施，导致意外死亡者层出不穷，那么由谁、如何来承担责任呢?

한국어