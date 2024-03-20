日本时隔17年再次上调利率……“速度调节”短期内不会有太大变化. March. 20, 2024 07:46. by 李东勋记者 dhlee@donga.com. 随着日本央行日本银行决定解除负利率，预计短期内全球金融市场的变动性会增大。也有人预测，随着长期持续的日元贬值现象结束，韩国经济也将获得反射利益。与日本企业有出口竞争关系的汽车和造船业等被选为代表性的受惠产业。 日本19日决定上调利率，预计从中长期来看，日元将升值。当天，日元对美元的汇率超过150比1，呈现出日元弱势，但有人评价，这是日本银行发表放宽利率上调基调后出现的暂时现象。很多观察人士认为，从中长期来看，日元对美元的汇率将下降到130比1左右。 有预测称，如果今后日元升值现象加速，日本投资者将处理海外资产。美国《华尔街日报》当地时间18日报道称，“日本的海外投资组合投资为4.2万亿美元（约合5618万亿韩元），如果日本的利率上升，可以在本国找到更有吸引力的选择。”也有人担心，以美国和日本之间的利率差和日元贬值现象为跳板的“日元套利交易”（借日元在利率相对较高的国家投资的方法）资金从全球股市流出，变动性可能会增大。 但也有意见称，日本上调利率对韩国将起到利好作用。韩国投资业界认为，如果日元转为强势，脱离日本股市的资金将有相当部分流入韩国。去年4月-5月日元强势时期流入韩国的外国人股票和债券投资额达到了146.8亿美元（约19.6697万亿韩元）。在韩国股市被低估的情况下，最近韩国政府开始企业提升价值项目等股市刺激政策，这也被认为是离开日本的外国投资者前来韩国股市的原因。 此前因日元走低而在价格竞争中处于劣势的韩国企业的出口竞争力有望恢复。Eugene投资证券研究员许载焕（音）分析说：“由于日本结束负利率，预计日元强势，日本出口股可能会受到打击。预计韩国处于竞争关系的汽车、机械、造船等将获得反射利益。” 不过，由于此次日本政府预告将缓慢转变政策，预计短期内国内外影响不会太大。新韩投资证券研究员河建炯（音）表示：“在日本政策利率变化波及内需经济之前，日元强势将非常有限。直到今年下半年（7月-12月），日元强势幅度才会扩大。”

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