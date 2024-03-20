生病之人口袋里的钱. March. 20, 2024 07:44. . 有人像照亮黑暗世界的光一样。现在在奈飞（Netflix）上也能看到的纪录片《大人金章河A Man Who Heals the City》的主人公就是这样的人。他把在晋州开中药铺赚的钱毫无保留地分给了需要的地方。为了给像自己一样没有钱而没能学习的人提供接受教育的机会，他建立学校，并毫不吝啬地支援了1000多名贫困学生上大学，最终他又将倾家荡产建的学校捐赠给了国家。他毫不吝啬地向文化及人权团体提供资金，但却没有说出自己的名字。 他为什么会过这样的生活呢？他的话中有答案。“如果我赚了钱，终究是从疾苦之人那里赚来的钱。”正如他所说：“如果选择其他职业，可以用这些钱过上好日子，过上豪放的生活。”但是，他没有随便花掉生病之人口袋里的钱，而是把这些钱都攒起来回馈给了社会。当今世界上，怎样的医疗人员才会认为以生病之人为对象赚了钱就该把钱回馈给社会呢？即使说金钱就是一切也不为过，现实中一切都被金钱所左右。但是看纪录片的话，世界上有这样的人。“粪便堆起来会有臭味，但散开就会变成肥料，开花结果。钱也是如此，只有分享给周围的人，社会才能开花结果”，他这样说并实践了利他的人生。 但他坚决拒绝外界对自己的偶像化。不自夸，去参加聚会就坐在一个角落里。照片中的他经常坐在远离聚光灯的地方。因为他的谦逊已成为身体的一部分。在周易的64卦中，他当然最喜欢（谦逊的）谦字卦。在金钱使人狂妄的世界里，他因为金钱而更加谦逊了。他拥有的钱是从疾苦之人那里赚来的的伦理意识使他变得谦逊起来。

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