国际谷物价格下跌33%，韩国面包价格上涨12%. March. 19, 2024 07:34. by 世宗=金道亨记者、世宗=李浩记者 dodo@donga.com、number2@donga.com. 近两年，世界谷物价格下跌30%以上，恢复了稳定势头，但韩国加工食品价格指数反而上涨了10%以上。有人指出，食品原材料价格的下降趋势没有及时体现在韩国物价上。 据联合国粮农组织18日数据，2月份世界粮食价格指数为117.3。这比俄罗斯-乌克兰战争爆发和全球供应网不稳定导致粮食价格大幅上涨的2022年3月（160.3）下降了26.8%。在构成该指数的5个品种中，油脂和粮食的价格指数23个月来分别下降了52.0%和33.1%。 但据统计，同期韩国加工食品价格上涨10.3%。虽然作为原料的国际油脂类价格暴跌，但食用油价格上涨21.0%，在谷物价格下跌的情况下，汤料（20.4%）、面粉（17.8%）、面包（12.5%）等价格也大幅上涨。在此期间，全体消费者物价上涨7.2%，而加工食品价格上涨近50%，增加了食品物价负担。 在这种情况下，韩国食品业界相当多企业去年创下历史最高营业利润，引起了争议。高丽大学经济学系教授姜成镇（音）表示：“加工食品是随着原材料和能源价格上涨而上涨、但不会随着原材料价格下降而降价的代表性产品。因此，物价上涨期会给家庭和服务业界带来负担。” 尹锡悦总统18日在首尔瑞草区农协一统超市良才店主持的民生经济检查会议上表示：“为了降低菜篮子物价，将以农产品为中心立即实行特别措施。”

한국어