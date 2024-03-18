曾不到日本一半的韩企业月工资，时隔20年后反超. March. 18, 2024 07:55. by 金在亨 monami@donga.com. 据调查，2002年当时不到日本一半的韩国企业的月平均工资在20年后的2022年超过了日本。在此期间，韩国大企业和中小企业之间的工资差距比日本更加严重。 17日，韩国经营者总协会公开了包含上述内容的《韩日工资现状趋势国际比较和启示》报告书。据报告书显示，2022年在韩日两国10人以上企业工作的常用劳动者的月工资为韩国399.8万韩元，超过日本（379.1万韩元），每月多拿到20.7万韩元。韩国经营者总协会实施的该调查中，韩国领先日本尚属首次。2002年，韩国劳动者的月工资为179.8万韩元，仅为日本（385.4万韩元）的47%。20年来，韩国的工资上涨了122.4%，而日本反而下降0.03%（以日元为准），实现了逆转。特别是韩国大企业大幅上调工资起到了决定性作用。韩国大企业的工资从2002年的228.4万韩元上升到2022年的588.4万韩元，上涨了157.6%。韩国经营者总协会经济调查本部长河尚宇（音）示：“在韩国，大企业和中小企业之间的工资差距正在引发社会矛盾”，“越是高工资的大企业，越要克制工资上调，更要努力扩大青年工作岗位和改善中小合作公司的经营条件。”

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