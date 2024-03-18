必不可少的低出生率支援政策，必须废除收入标准. March. 18, 2024 07:53. . “早就过了通过福利政策解决低出生率问题的阶段了。” 某中央部门公务员最近就低生育问题的各种对策表示：“以前以收入为基准确定支援对象，现在也有必要从另一个角度进行讨论。”最近，就根据收入标准不同发放新生儿特例贷款的政策，网上展开了激烈的争论。随着政府把支援对象的收入条件限制在每年1.3亿韩元以下，甚至出现了不进行结婚登记或不在出生登记上登记丈夫名字的变通方法。因为收入标准的警戒线决定能否得到支援的夫妇们愤怒地表示：“这是典型的纸上谈兵行政。” 对于福利政策，我完全同意有必要制定只对有必要的对象进行援助的针对性政策，而不是向所有人都发放的无差别现金发放性政策。不过，问题是低出生率问题早已超出了福利领域。就像对于不孕夫妇手术费的支援废除收入标准一样，对于必要领域，应该积极增加支援对象。满口收入标准、一味使用行政尺度的处理法是安逸的想法。 居住在首尔的一名双职工30多岁的家长说：“是不是以收入为基准把父母们区别对待。即使不是住宅资金贷款等居住政策，育儿照顾政策也不应该追究收入标准，不管是谁，都有必要积极支援。”13年前以政治命运为赌注主张选择性福利的首尔市长吴世勋，在低出生率危机面前，对各种支援政策，不仅废除收入标准，连居住6个月以上的条件也逐一废除。首尔市议会议长金贤基也在新年座谈会上表示，“在所有低出生率政策中废除收入标准”，强调了政策大转变的必要性。 没有像低出生率问题一样根本找不到解决方法的领域。从结婚到怀孕、生育、育儿、保育、教育、入学、就业，再到子女结婚，一再出现反复记号的半个世纪里，这种散布于生活轨迹每一个地方的问题，一直被放置不管，而现在可能到了付出代价的时候。从去年底开始，政界大规模提出了低出生率公约，甚至出现了每生一个子女就要拿出1亿韩元的企业。 尽管如此，去年10月-12月的合计生育率为0.65名，创下了历史最低值。低出生率政策即使大规模投入预算，也不会立即取得具体成果。专家预测，政策效果至少要经过5年，最长要经过10年才能显现出来。废除收入标准也是一样。 随着反对医大（医学院）扩搪的医生们长期离开医院，医疗空白问题越来越严重，离议会选举只剩下不到一个月的情况下，低出生率问题只能暂时被抛在脑后。尽管如此，包括总统在内的所有当选公务员都要以考虑国家未来的责任感，毫不动摇地引导克服低出生率危机的政策。如果只考虑几年后的选举，滥发能够在选民眼前立即拿出成果的民粹主义政策，国家将没有未来。

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