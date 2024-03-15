不是说私教育费减少吗……去年支出27万亿韩元创“历史新高”. March. 15, 2024 08:10. by 崔勋振记者 choigiza@donga.com. 去年，国内小学、初中、高中学生的私教育费（在正式学费和学校教育之外支出的课外教育费、补习费等）支出共达27.1万亿韩元，连续3年刷新了历史最高值。据分析，排除杀手锏难题等大学入学考试（高考）出题基调的变化和医科大学定员扩大等产生了影响。 14日，教育部和统计厅发表了以全国小学、初中、高中7.4万多名学生为对象实施的《2023年小学、初中、高中私教育费调查结果》。据统计，去年的私教育费比2022年的约26万亿韩元增加了4.5%。参与课外辅导的学生比率也比去年上升0.2个百分点，达到78.5%，创下了历史最高纪录。私教育费在2020年新冠病毒感染症（COVID-19）时期比前一年减少7.8%，但2021年和2022年分别增加了21%和10.8%。 去年私教育费支出的特点是高中生的支出增加率为8.2%，远高于小学生（4.3%）和初中生（1%）。特别是高三学生的课外教育费支出增加率高于高一、高二。首尔某高中的国语教师表示：“去年，随着排除杀手锏难题等高考出题基调剧变，不安的家长们似乎依赖于课外辅导。这是预料之中的事情。”教育部政策企划官裴东仁（音）也在当天的新闻发布会上解释说：“确实因为不安因素，课外辅导有所增加”，“排除杀手锏难题和公正高考是应该走的方向，如果稳定下来，就会对减轻校外教育有效果。”

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