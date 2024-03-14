拜登-特朗普均获得过半数代议员支持……时隔112年前现总统“返回白宫之战”已成定局. March. 14, 2024 07:56. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国总统拜登和前总统特朗普当地时间12日同时确保了各自所在的民主党、共和党总统候选人提名所需的过半数代议员支持。自1912年以后时隔112年，美国再次确定了前任和现任总统的返回白宫对决。 拜登当天在佐治亚、华盛顿、密西西比等州举行的竞选中获胜，在3932名全体代议员中确保了超过2000人的支持。特朗普当天也通过竞选，得到了为获得共和党总统候选人提名而必须确保的1215名代议员。 随着拜登和特朗普定为总统选举候选人，两人将展开20年来最长的正式选举竞争。据美国舆论调查机构皮尤研究中心透露，如果以共和党总统候选人、前美国驻联合国代表尼基·黑利的辞职日期为准，今年的大选正式选举将持续244天。这与乔治·W·布什总统和前国务卿约翰·克里对决的2004年大选相同。《纽约时报》指出：“考虑到两位候选人早早就已确定，这将是现代美国历史上最长的大选竞争。” 拜登当天在声明中表示，“在特朗普的威胁比任何时候都大的情况下，选民们再次信任我，让我领导美国，这是我的荣光。是守护民主，还是放任民主崩溃，必须做出选择”，把矛头对准了特朗普。特朗普也在社交媒体上上传的视频中反击称：“今天是伟大的胜利日。应该打败美国历史上最糟糕的总统拜登。” 不过，也有分析认为，在当天的竞选中，两人都如实地暴露出了各自的弱点。这是因为决定今年大选版图的代表性竞争州佐治亚州竞选结果。特朗普对黑利在佐治亚州获得13.2%的得票率感到痛心。事实证明，尽管黑利已经辞职，但相当多的共和党支持者仍然表现出反特朗普的倾向。甚至在州府亚特兰大所属的富尔顿县，黑利的得票率接近40%。 拜登也因为觉得两人都很讨厌的所谓“双嫌弃（double-hater）”导致投票率下降，而在整个比赛中一直成为不利因素。美国有线电视新闻网（CNN）报道说：“在重要的摇摆州佐治亚，部分选民干脆不投票，对于比混凝土支持势力强大的特朗普更迫切需要中立、无党阶层支持的拜登来说，这可能是一个严重的问题。”

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