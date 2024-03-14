尹锡悦：“到2027年为止，宇宙开发预算将提高1.5万亿韩元以上”. March. 14, 2024 07:56. by 李相宪记者 dapaper@donga.com. 尹锡悦总统13日表示：“到2027年为止，将把宇宙开发预算提高1.5万亿韩元以上，到2045年为止，将带动100万亿韩元的投资。”作为民间主导的宇宙产业培育和成长的据点，他还再次确认了2022年国家宇宙委员会指定的构建庆南、全南、大田三角集群的意志。 尹锡悦当天出席了在庆南泗川市韩国航空宇宙产业举行的“大韩民国宇宙产业集群成立仪式”，并表示：“将培养1000家宇宙企业，其中10家将成长为世界级宇宙企业。”他还强调：“将全力支持入驻集群的创业企业成长为全球性企业。到2045年为止，将目前只有1%的大韩民国宇宙产业的世界市场占有率提高10%以上，创造超过25万个优质工作岗位。” 宇宙产业集群是为了培养民间主导的宇宙产业，构建庆南（卫星特化地区）、全南（运载火箭特化地区）、大田（研究人才开发特化地区）三角体系的事业。举行活动的泗川市是尹锡悦大选承诺、也是被称为“韩国型NASA”的宇宙航空厅的设立预定地。 尹锡悦表示：“向着2032年韩国探测器登陆月球、2045年在火星上插上太极旗的未来迈出一大步。宇宙产业集群今后将引领这条路。”他还表示：“我们要向着更远的宇宙大胆前进。继汉江奇迹、半导体奇迹之后，大韩民国的第三个奇迹将成为宇宙的奇迹。”尹锡悦提及1969年通过电视转播看到“阿波罗11”号人类首次登陆月球的瞬间，并介绍称：“从那时起，宇宙对我来说既是梦想也是挑战。” 尹锡悦在成立仪式之前参观了韩国航空宇宙产业航天中心。他身穿防尘服和防尘帽，听取了有关新一代中型卫星开发情况的报告，在轨道环境试验室查看了大型热真空试验设备，并提出了各种问题。 成立仪式结束后，尹锡悦访问了泗川市三千浦龙宫水产市场。他一一参观水产品店铺，购买产品，鼓励了商人。尹锡悦在销售贝类的店铺里说：“哎呀，我喜欢的都有啊。”对于在距离4月10日议会选举不到一个月的时候造访地方市场和承诺各种支援，有人批评说：“这是为了议会选举。”

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