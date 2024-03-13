韩国虚拟货币交易额，是KOSPI的两倍. March. 13, 2024 07:53. by 申亚馨记者 abro@donga.com. “最近经常听周边人说靠比特币赚了一台车的钱。有点嫉妒，每天都在苦恼，现在要不要去买一些。” 上班族金某（38岁）感叹，今年初在美国比特币县现物上市指数基金（ETF）获得批准的消息到处流传时，自己没有购买比特币，对此会终身后悔。金某表示：“如果当时投资了比特币，现在收益率会高达约70%。” 看到此次比特币暴涨，很多人变得比股票更喜欢虚拟资产。另一名上班族徐某（32岁）表示：“过去认为虚拟资产变动性大，是不可靠的资产；现在产生了信心，如果有现物ETF、半值期等材料，虚拟货币比股票升值更快。” ● 每天产生1500人“比特币百万富翁” 随着最近比特币价格居高不下，虚拟资产市场涌入了史上最大规模的资金。当地时间11日，以虚拟资产为中心的资产运营公司“货币分享”透露，上周流入虚拟资产市场的资金高达27亿美元（约3.5370万亿韩元）。其中26亿美元流向比特币。年初以来的约3个月期间，流入虚拟资产市场的资金多达约103亿美元，接近2021年全年的流入额（106亿美元）。2021年，随着比特币的价格达到69000美元，迎来了“繁荣期”。 据调查，“比特币百万富翁”也在增加。虚拟资产分析企业“Kakao研究”分析称，拥有100万美元（约13亿韩元）的比特币钱包每天产生约1500个。今年最高纪录是3月1日，当天产生了1691个“百万富翁钱包”。 ● 继美国现货ETF之后，英国又传批准ETN的利好消息 拉高比特币价格的最大因素，是资金通过现物ETF流入。据悉，上市了现物ETF的资产运营公司必须直接购买比特币，但据确认，世界最大的资产运营公司黑石在两个月里购买了20万个比特币。韩国比特币研究中心负责人郑锡文（音）解释说：“通过现货ETF，打通了让此前管理在传统金融圈的资金轻松流入虚拟资产的路径。” 继美国之后，英国也预告了把比特币纳入制度圈资产，助长了价格上涨。11日英国金融监管局表示，将登记证券交易所以虚拟资产为基础的上市指数证券（ETN），如果申请，不会驳回，实际上批准了虚拟资产上市指数证券的发行。上市指数证券是以追踪基础资产收益率的衍生商品，由证券公司发行并上市。美国经济媒体CNBC报道称：“比特币强势论者们预测，如果资金由上市指数证券追加流入虚拟资产市场，会对今后的价格产生积极影响。” ● “比特币明年达2亿” VS “有可能面临调整期” 比特币前一天在虚拟资产交易所企业“Upbit交易所”中首次超过1亿韩元，截至12日下午3点25分，交易额达到1.0068万亿韩元。在迎来比特币“1亿韩元时代”的虚拟资产市场中，玫瑰色的前景正在涌现。 英国渣打银行去年初曾经预测，今年初比特币将上涨至12万美元（约1.5720亿韩元），今年初再次预测称，比特币在2025年将涨至20万美元（约2.6亿韩元）。世界级畅销书《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特·清崎则展望称，比特币今年甚至有望突破30万美元（约3.9300亿韩元）。 相反，也有人担心，在比特币价格过高的情况下，一旦供需减少，可能会面临调整期。NH投资证券研究员洪成旭（音）指出：“目前比特币的价格因供需而动弹，一旦供需减少，价格势必会下降。比特币的变动性也高，投资必须留意。”

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